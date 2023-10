All’Hotel Aquarius di Venezia, dal 2 ottobre apre al pubblico la mostra ‘Architettura, arte e fotografia in Assassin’s Creed’.

Assassin’s Creed Mirage, il fresco e attesissimo episodio della famosa serie di videogiochi, celebre per le sue oltre 200 milioni di copie vendute e per i 16 anni di narrazione delle vicende della misteriosa organizzazione degli Assassini, è finalmente disponibile a partire dal 5 ottobre. Questo nuovo capitolo è giocabile su PC, PlayStation e Xbox ed è stato sviluppato con maestria da Ubisoft.

Assassin’s Creed Mirage: la trama

Mirage ci trasporta indietro nel tempo, immergendoci nell’epoca d’oro della dinastia degli Abbasidi, all’apice della magnificenza di Bagdad nel nono secolo. Il nostro protagonista è Basim, un furbo ladro di strada che, inaspettatamente, si unisce a un’antica confraternita, rivoluzionando così il corso del suo destino.

Per celebrare questo attesissimo lancio, in occasione della Giornata Mondiale dell’Architettura del 2 ottobre 2023 e in concomitanza con la Biennale di Venezia, è stata allestita una straordinaria mostra di Game Art intitolata Architettura, arte e fotografia in Assassin’s Creed.

Pe tutti gli appassionati, questa originale esposizione ripercorre il meticoloso lavoro di ricostruzione architettonica digitale delle città protagoniste della saga che ha ispirato romanzi, fumetti, giochi di ruolo, concerti, film e serie TV.

Mostra a Venezia sulle città dell’iconico videogioco

La mostra rappresenta un autentico tributo, curato da Neoludica Game Art Gallery, un progetto artistico nato dalla collaborazione tra la critica d’arte Debora Ferrari e lo scrittore Luca Traini, con una storia che si estende dal 2008, promuovendo la fusione tra l’arte digitale e quella contemporanea.

All’interno dell’Hotel Aquarius di Venezia, oltre alla mostra, ha avuto luogo anche una conferenza con la partecipazione del Docente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia Paolo Della Corte, il Docente dell’Accademia di Belle Arti di Urbino Igor Imhoff e i due Virtual Photographer Dario Giorgetti e Francesco Favero.

L’accuratezza nella ricostruzione architettonica è sempre stata una priorità nella filosofia di Assassin’s Creed, e questa mostra mette in evidenza il certosino lavoro di ricerca e celebra gli artisti che hanno reso possibile la riproduzione di periodi storici affascinanti e significativi per la civiltà umana.

Soddisfatti i nostralgici nel sapere che Assassin’s Creed Mirage è un omaggio ai primi capitoli della serie. Mentre offre un’esperienza di gioco rinnovata, rimane fedele alla formula originale che ha reso la serie celebre per oltre un decennio, con il suo parkour acrobatico e le uccisioni furtive immerse nella trama storica. Questo ritorno alle origini non riguarda solo le meccaniche di gioco, ma comprende anche importanti riferimenti narrativi. Un esempio? Mirage ci permette di esplorare Alamut, la leggendaria dimora degli Assassini, svelata per la prima volta nel 2007 nelle vicende di Altair. Non è un’illusione, è tutto permesso: Assassin’s Creed Mirage sta per giungere, pronti per un’immersione in un nuovo ed entusiasmante capitolo della Storia?

Materiale Foto/Video: Gdg pr