Autunno ricco in fatto di mostre fotografiche sparse per l’Italia: tra i grandi nomi spiccano Gabriele Basilico, Tina Modotti, Paolo Pellegrin, Jimmy Nelson e Helmut Newton

Con l’avvicinarsi di settembre, anche il mondo della cultura torna ai suoi ritmi e per l’autunno 2023 sono in programma una serie di mostre fotografiche sparse in giro per l’Italia che vale la pena vedere.

Approcci e stili quanto mai diversi, background di vita e professionali quasi agli antipodi, ma la stessa universale esigenza di comunicare le mille sfaccettature dell’umanità: tra i protagonisti troviamo Jimmy Nelson, Helmut Newton, Gabriele Basilico, Tina Modotti e Paolo Pellegrin.

Mostre fotografiche 2023: si parte con Jimmy Nelson e gli indigeni a rischio scomparsa

Dal 20 settembre 2023 al 21 gennaio 2024 Palazzo Reale Milano ospiterà la prima mostra personale italiana di Jimmy Nelson, dal titolo “Humanity”. Il fotografo, tra i nomi di spicco della fotografia contemporanea, ha trascorso la vita in viaggio, ritraendo alcune delle culture indigene più a rischio di scomparsa, raccontando gli usi e i costumi tradizionali che si sono preservati in un pianeta sempre più globalizzato e facendo emergere anche le loro emozioni.

Jimmy Nelson@Ufficio Stampa

Con le sue fotografie, Jimmy Nelson celebra la diversità culturale incontrata nei suoi viaggi a contatto con le miriadi di comunità della Papua Occidentale, del Tibet, dell’Africa, della Siberia, del Bhutan e invita lo spettatore a credere nel potere trasformativo della bellezza: “Quando le persone sono incoraggiate ad abbracciare le proprie identità e valori unici, diventano più sicure e appagate e si genera un effetto a catena di trasformazione positiva nelle loro vite”.

Helmut Newton a Roma con “Legacy”

Dal 6 ottobre 2023 al 3 marzo 2024 si terrà presso l’Ara Pacis di Roma una retrospettiva su Helmut Newton dal titolo “Legacy”. L’esposizione, attraverso un corpus di circa 250 fotografie, riviste e documenti, racconta con un nuovo sguardo l’unicità, lo stile e il lato provocatorio del noto fotografo attratto dai corpi, le loro ombre, la potenza espressiva delle forme nude (e non solo). Presso lo spazio museale della capitale saranno mostrate in esclusiva, una decina di immagini che Newton scattò proprio a Roma, mai rivelate nelle esposizioni precedenti.

Omaggio a Gabriele Basilico a 10 anni dalla sua scomparsa

Il 13 ottobre prende il via la mostra “Gabriele Basilico. Tutta mia la città“, ospitata contemporaneamente a Triennale Milano e Palazzo Reale. A dieci anni dalla sua scomparsa, Milano celebra il grande fotografo con una mostra, realizzata con la collaborazione scientifica dell’Archivio Basilico, che prevede l’esposizione dei più importanti progetti del maestro, dagli esordi ai tanti lavori dedicati alla sua città fra i quali “Milano. Ritratti di fabbriche”, mentre a Palazzo Reale saranno in mostra i progetti dedicati a 40 città del mondo, alle quattro missioni compiute a Beirut, e poi a Berlino, Istanbul, San Francisco su incarico del MoMA SF, Mosca, Shanghai, Rio de Janeiro e altre ancora.

Gabriele Basilico@Ufficio Stampa

Mostre in autunno da non perdere: Tina Modotti a Colorno

Dal 13 ottobre al 26 novembre si terrà la mostra “Oltre i confini” di Tina Modotti all’interno della 14a edizione del ColornoPhotoLife, a Colorno (Parma). Una grande fotografa, tra le maggiori interpreti femminili dell’avanguardia artistica del secolo scorso, che espresse la sua idea di libertà anche attraverso l’impegno civile. Ancora oggi Tina Modotti rimane il simbolo di una donna emancipata e moderna, la cui arte è indissolubilmente legata alla ricerca verso una “nuova umanità”. Le sue opere, realizzate con equilibrio estetico, assumono di frequente valenza ideologica esaltando così simboli del lavoro, del popolo e del suo riscatto (come le mani di operai, le manifestazioni politiche e sindacali, la falce e martello).

Tina Modotti@Ufficio Stampa

Paolo Pellegrin a Venezia fino a gennaio 2024

Dal 30 agosto fino al 7 gennaio 2024 sarà aperta al pubblico la mostra di Paolo Pellegrin “L’orizzonte degli eventi” presso Le Stanze della Fotografia, sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia. Il vincitore di ben 11 World Press Photo tra il 1995 e il 2018, dall’inconfondibile stile, ha collaborato con le maggiori testate giornalistiche, tra cui il New York Times, e la rassegna, frutto della sinergia tra Marsilio Arte e Fondazione Giorgio Cini, e realizzata in collaborazione con Magnum Photos, propone in mostra circa 300 immagini da tutto il mondo.

