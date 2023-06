Inaugurata nel primo weekend di giugno, ‘Monferrato On Stage’ proseguirà fino al prossimo 8 settembre tra musica e prelibatezze alla scoperta del territorio. Il programma.

Al via l’edizione numero otto di Monferrato On Stage, rassegna itinerante che punta a valorizzare il territorio fra Torino, Asti e Alessandria grazie a eventi di musica ed enogastronomia. Il cartellone 2023 presenta un totale di quattordici eventi che animeranno l’estate monferrina fino all’8 settembre. Con la collaborazione dei progetti SNODI. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero e Oro Monferrato, l’ottava edizione di Monferrato On Stage mira ad accontentare i gusti di tutti.

“Il programma”, afferma il Vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, “offre ai turisti, ma anche ai residenti, la possibilità di assistere a spettacoli in scenari suggestivi che meritano di essere valorizzati”. Tra i nomi in calendario ci sono, per esempio, Irene Grandi, Stefano Di Battista e Nicky Nicolai, Morgan, Dolcenera e Francesco Baccini.

Immagine da Ufficio Stampa Parole & Dintorni

«Siamo lieti di supportare Monferrato On Stage”, aggiunge il presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Mariano Rabino. “Grazie alla passione degli organizzatori e un collaudato lavoro di regia che riunisce vari soggetti, enti e istituzioni, il festival ha saputo quest’anno più che mai fondere varie anime e proporre un cartellone ampio e di livello. Contribuirà sicuramente a integrare l’offerta turistica estiva del Monferrato”.

“La nostra rassegna – interviene il presidente della Fondazione MOS, Cristiano Massaia – è stata un volano che ha liberato la voglia e la necessità di riconoscersi monferrini. Quest’anno essere parte attiva del progetto Oro Monferrato è motivo di orgoglio. E di ciò ringrazio il Vicepresidente Fabio Carosso per aver riposto fiducia ed energia nella nostra organizzazione. Essere riconosciuto dopo tanto lavoro è per tutti noi di Fondazione MOS una grande gratificazione. Faremo del nostro meglio per il Monferrato”.

Musica e gusto: le proposte di Monferrato On Stage

Per il quarto anno, il direttore gastronomico del Monferrato On Stage è lo chef Federico Francesco Ferrero in collaborazione con Ecomuseo BMA e con Territorio e benessere. Ispirandosi alla proposta musicale, il vincitore della terza edizione MasterChef Italia creerà un menù con piatti della tradizione monferrina, rivisitati in chiave gourmet. Tutti i piatti verranno realizzati con la Pro loco e, per alcuni eventi, da Monferrato Rural Food, il team autonomo di cucina di Fondazione MOS diretto dallo chef Federico Francesco Ferrero e dalla food-maker Anna Blasco. La proposta dei vini è curata dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato.

Tra i prossimi eventi di Monferrato On Stage (qui il calendario completo), da non perdere Symphony of ROCK in scena l’11 giugno a Moncalvo (AT) al complesso di Orsolina 28. L’Orchestra Sinfonica di Asti diretta dal M° Silvano Pasini, e il chitarrista Andrea Braido presentano un innovativo e coinvolgente spettacolo che fonde la musica sinfonica con il rock. Pink Floyd, Queen, Deep Purple, Van Halen, Santana sono solo alcuni fra i grandi artisti interpretati in chiave sinfonica.

Ecco, quali altre date sono da segnare in calendario:

17 giugno : in Piazza Statuto a Casalborgone (TO) sul palco la cantautrice, designer e pittrice Amalia Grè , con brani dal suo repertorio e cover;

: in Piazza Statuto a Casalborgone (TO) sul palco la cantautrice, designer e pittrice , con brani dal suo repertorio e cover; 8 luglio : sarà la volta di Irene Grandi , in Piazza Giuseppe Romita a Baldichieri (AT) per una data del suo tour Io in blues.

: sarà la volta di , in Piazza Giuseppe Romita a Baldichieri (AT) per una data del suo tour Io in blues. 14 luglio : il sassofonista Stefano Di Battista e la cantante Nicky Nicolai saranno protagonisti della serata nella cornice del Cortile del Collegio di Cocconato (AT);

: il sassofonista e la cantante saranno protagonisti della serata nella cornice del Cortile del Collegio di Cocconato (AT); 22 luglio : tocca a Morgan , con lo speciale live piano e voce in Piazza Vittorio Veneto a Cavagnolo (TO);

: tocca a , con lo speciale live piano e voce in Piazza Vittorio Veneto a (TO); 19 agosto : ad Aramengo (AT) sarà la volta del cantautore Francesco Baccini nello spazio adiacente alla Chiesa romanica;

: ad Aramengo (AT) sarà la volta del cantautore nello spazio adiacente alla Chiesa romanica; 2 settembre: nello spazio antistante la Chiesa di Mongiglietto di Cortazzone (AT) il pubblico del Monferrato On Stage potrà assistere al Piano Solo Recital di Dolcenera.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. L’evento dell’11 giugno a Moncalvo (AT) è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a questo link.

