Mercoledì 21 giugno Napoli accende il centro di Milano grazie a un evento targato Voiello. Tra i protagonisti Livio Cori, Beppe Vessicchio Maestro di Cerimonia.

Il centro di Milano si prepara ad accogliere lo spirito napoletano, tra estro e creatività, grazie a Voiello. Dopo essere stato Main Sponsor per Procida Capitate Italiana della Cultura 2022, il brand rafforza, così, il suo ruolo di ambasciatore della cultura partenopea. L’appuntamento da segnare in calendario è per mercoledì 21 giugno dalle 18.00, con la festa in strada con Miez’a via, nel quartiere dei Navigli.

Sarà una vera e propria festa gratuita e aperta al pubblico, con tanto di assaggi tutti da gustare. Dalle 19, infatti, al piano terra del palazzo al civico 2 dell’Alzaia Naviglio Pavese, i milanesi potranno provare il piacere esuberante della pasta grazie alla street gastronomy di Lino Scarallo, Chef stellato di Palazzo Petrucci (NA). Quindi, dalle 21.30 i balconi si trasformeranno in palcoscenici inediti per il vertical show di DADA’ e Livio Cori, due amatissimi artisti che hanno proprio a Napoli le loro radici.

Maestro di Cerimonia sarà Beppe Vessicchio, espressione di una Napoli dall’alto valore culturale, in grado di attraversare e unire generazioni diverse. L’evento Miez’a via darà voce a tante forme della creatività partenopea attraverso le illustrazioni realizzate dai THE NAPOLITANERS, un collettivo di artisti campani, esposte già nei giorni precedenti all’evento in prossimità della location e che interpretano lo spirito delle feste napoletane, fatte di magia, musica, gastronomia e luminarie.

Inoltre, per l’occasione sarà visibile in anteprima la capsule collection realizzata da i VIENMNSUONNO1926, un collettivo di giovani designer napoletani che, attraverso le proprie creazioni moda, promuovono un nuovo landtelling dei rioni napoletani. La capsule collection poi sarà protagonista di un contest online attivo da fine giugno.

