Bianca Terracciano ci racconta K-Drama Festa, il primo festival mondiale dedicato ai K-drama e alla cultura K che si terrà a Sorrento.

Il primo festival mondiale dedicato ai K-drama e alla cultura K – K-Drama Festa – arriva a Sorrento, presso il Teatro Tasso, dal 14 al 17 marzo. Una data importantissima, che segna una sorta di giorno 0 sulla base del quale costruire poi relazioni più frequenti e solide tra Italia e Corea del Sud. «K-Drama Festa è molto importante anche a livello diplomatico – dice Bianca Terracciano – perché celebra i 140 anni delle relazioni tra Italia e Corea del Sud e si inserisce in un range più ampio di celebrazioni. È però anche il punto zero di collaborazioni orientate all’Hallyu, dai k-drama al k-pop, concordate a partire da questo evento. Unisce le persone che compongono le comunità scientifiche delle università da cui provengono gli studiosi invitati».

La scelta di Sorrento non è casuale: in primis, la città è gemellata con la coreana Gangneung e ha di fatto già un link con il paese asiatico. In conferenza, è stato tuttavia sottolineato anche il crescente entusiasmo della Campania nei confronti della cultura coreana e la volontà di portare eventi e proiezioni nel Sud Italia, generalmente non il core di simili manifestazioni. La Festa vanta il sostegno de La Sapienza Università di Roma, l’Ambasciata della Repubblica di Corea in Italia, l’Istituto Culturale Coreano di Roma, la Regione Campania, Campania Film Commission e ENIT.

K-Drama Festa: programma e ospiti

K-Drama Festa è un festival di quattro giorni dedicato alle serie televisive sudcoreane alla presenza di celebrità, una conferenza accademica internazionale e uno scambio tra professionisti del settore dell’intrattenimento e del cibo.

I momenti salienti del festival includono la conferenza internazionale K-Drama Festa: bridging cultures, translating emotions prevista al Teatro Tasso il 14-15 marzo con i saluti d’apertura dell’Ambasciatore Seong-ho Lee e la partecipazione di eminenti studiosi, tra cui Jong-yil Ra (Direttore del Baikbong Research Institute, ex Consigliere per la sicurezza del Presidente coreano, ex ambasciatore in Giappone e nel Regno Unito), oppure figure di spicco come la Direttrice Ye Jin Chun dell’Istituto Culturale Coreano. Il pomeriggio del 15 si prosegue con un incontro con la rivoluzionaria sceneggiatrice Kim Eun Hee (Kingdom, Signal, Revenant), e con la proiezione di Road to Boston alla presenza del regista Kang Jekyu.

Sabato 16 marzo si continua con gli eventi dedicati all’attore Oh Jungse (It’s ok not to be okay, Death Game, Sweet Home 2) e alle attrici Ye Jiwon (Thirty But Seventeen, Another Miss Oh, Never Twice) e Kim Hyeeun (Twenty-Five, Twenty-One, Itaewon Class, Doctor John, Mr. Sunshine, Dr. Romantic) e una cerimonia di premiazione la sera stessa resa glamour da esibizioni e dall’attesissimo red&blue carpet.

La giornata del 17 marzo con Mare Fuori

Il festival si conclude il 17 marzo con un evento in cui la serialità italiana incontra il K-Drama, a partire dalla serie di successo Mare Fuori (The Sea Beyond, Rai e Netflix) con la partecipazione di Maurizio Gemma (Campania Film Commission), Francesco Pinto (Produttore), Cristina Priarone (Presidente Italia Film Commission), Lee Hwanjin di SBS, e il CEO Billy Acumen (BA Entertainment, produttore dell’ultimo K-Drama hit Flex x Cop). La kermesse si chiude con un evento dedicato all’attore Yu Jun Sang, volto dei K-Drama più amati in Italia (Alchemy of Souls, The Uncanny Counter).

K-Drama Festa è realizzato in collaborazione con la città di Sorrento da Lars-Laboratorio Romano di Semiotica, dall’Unità di Ricerca Spazio Urbano Creatività e Media di Sapienza Università di Roma e dal Baikbong Institute di Seoul. I contenuti sono gentilmente forniti da Netflix, MBC e SBS.

Cibo coreano a K-Drama Festa

Per assicurare un’esperienza coreana autentica e completa AT Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation offrirà una degustazione gratuità di delizie coreane. Sabato 16 Marzo, all’ora di pranzo, all’interno del bistrot del Teatro Tasso di Sorrento dopo la proiezione dei film, è possibile assaporare i piatti tipici della cucina coreana. Sapori nuovi da conoscere e provare come il tteokbokki – gnocchi di riso saltati in padella e conditi con una salsa piccante di gochujang (a base di peperoncino) – gimbap – roll di riso con verdure, carne e pesce, arrotolati in fogli di alga essiccata – mandu – tipici ravioli della cucina coreana – e ramyeon – zuppa a base di noodles, funghi, verdure e uovo.

Alla sera cena di gala con VIP, istituzioni e le celebs dei più famosi K-Drama, nella suggestiva sede della Scuola Alberghiera, Istituto San Paolo, con la chef coreana Sun Young Koo e lo chef Mario Affinita del Ristorante Don Geppi (1 stella Michelin) del Majestic Hotel di Sant’Agnello.