Dopo Angelina Mango, Gaia e Ste, si aggiunge un nuovo nome al cast del Concertone di Melpignano: Geolier ospite speciale alla Notte della Taranta.

Geolier sarà l’ospite speciale de La Notte della Taranta, evento musicale che accenderà Melpignano e il Salento il prossimo 24 agosto. L’annuncio arriva in un periodo di straordinaria ascesa per il rapper partenopeo, impegnato in un tour estivo che ha registrato tre sold out consecutivi allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il suo ultimo album, ‘Dio lo sa’ (Warner Music Italy), ha già ottenuto il doppio disco di platino, mantenendo la prima posizione nella classifica Album FIMI/GfK Italia per tre settimane consecutive.

Tra i fenomeni musicali più rilevanti degli ultimi anno, Geolier si esibirà a La Notte della Taranta con una versione unica di I P’ ME, TU P’ TE, arrangiata dal maestro concertatore Shablo. Una performance che incuriosisce vista la capacità dell’artista di fondere radici musicali profonde con suoni urbani contemporanei.

Il Concertone in diretta tv

Il Concertone più atteso dell’estate salentina – e non solo – sarà come sempre a ingresso libero nel piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani. E per chi non potrà essere in presenza, sarà possibile vivere da casa l’atmosfera di Melpignano in diretta su Rai3 e Rai Radio 2 dalle 21:20 con la conduzione di Ema Stokholma.

Tre ore di musica popolare durante le quali il ritmo della pizzica incontrerà altri generi musicali dal pop all’urban, dall’elettronica alla trap con citazioni al pianoforte del direttore d’orchestra Riccardo Zangirolami di Ennio Morricone e Astor Piazzolla.

Il Concertone di Melpignano è un progetto culturale della Fondazione La Notte della Taranta sostenuto da Regione Puglia e Puglia promozione in collaborazione con Unione dei Comuni della Grecìa salentina e Istituto Diego Carpitella.

Immagini da Ufficio Stampa