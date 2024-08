Dopo l’annuncio di Angelina Mango, il cast del Concertone di Melpignano si arricchisce della presenza di Gaia. A curare le coreografie sarà Laccio.

Ci sarà anche Gaia sul palco del Concertone di Melpignano il prossimo 24 agosto. In testa alle classifiche di stagione con la hit Sesso e Samba insieme a Tony Effe, l’artista si prepara dunque a far ballare la folla della Notte della Taranta 2024 diretta dal maestro concertatore Shablo. Due I brani da interpretare: MenaMenaMò sulle cui note Gaia ballerà la pizzica nei quadri creati dal coreografo Laccio e una versione inedita di Chega, arrangiata dallo stesso Shablo mescolando la pizzica alle sonorità pop.

Si conferma, così, la linea creativa attorno al tema generazione Taranta che vedrà sull’imponente palcoscenico le scenografie di Galattico e Officina Chiodo Fisso su progetto di Marco Calzavara. Tra ipnotiche pizziche contaminate e canti di tradizione in salentino, grico e arbëreshë, le coreografie firmate da Emanuele Cristofoli, in arte Laccio, promettono di far scatenare il popolo dei tarantolati da ogni parte del mondo.

Foto da Ufficio Stampa

Direttore artistico di XFactor, Laccio è già al lavoro con il Corpo di Ballo della Taranta a cui si aggiungono i sei ballerini professionisti. Si tratta di Simone Rossari e Michele Serra (assistenti del coreografo) Fabio Stroscio, Camilla Gesualdi, Federica Di Marzo, Federica Rogoli. In sala si provano, infatti, i dodici quadri, alcuni dei quali coinvolgeranno le artiste ospiti del Concertone Angelina Mango e Gaia.

E, ultimo annuncio in ordine di tempo, ci sarà anche l’astro nascente della musica italiana Ste sul palco di Melpignano. La cantautrice nigeriano-napoletana è pronta a incantare il pubblico della Taranta con il nuovo inedito Lose control che uscirà il 23 agosto e che sarà proposto live in anteprima al Concertone della Taranta in versione pizzicata. Il brano è firmato da Ste per il testo, Ste e Shablo per la musica ed è prodotto da Shablo e Luca Faraone.

Le prove di Laccio e la diretta tv

“Sono molto entusiasta di partecipare alla Notte della Taranta con il mio lavoro coreografico”, afferma Laccio. “Questo progetto rappresenta per me un’opportunità unica di esplorare e celebrare le radici profonde della nostra tradizione, portando al contempo una proposta di innovazione e contaminazione con delle danze più urbane. Il mio obiettivo è quello di creare un dialogo tra il passato e il presente, fondendo elementi tradizionali con influenze contemporanee per offrire al pubblico un’esperienza emozionante e coinvolgente”.

LEGGI ANCHE: — Festival itinerante La Notte della Taranta, 50 appuntamenti verso il Concertone

Foto da Ufficio Stampa

Il Concertone più atteso dell’estate italiana sarà come sempre a ingresso libero nel piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani. E per chi non potrà essere in presenza, sarà possibile vivere da casa l’atmosfera di Melpignano in diretta su Rai3 e Rai Radio 2 dalle 21:20 con la conduzione di Ema Stokholma.

Tre ore di musica popolare durante le quali il ritmo della pizzica incontrerà altri generi musicali dal pop all’urban, dall’elettronica alla trap con citazioni al pianoforte del direttore d’orchestra Riccardo Zangirolami di Ennio Morricone e Astor Piazzolla.

Non solo. Fino all’atteso appuntamento del 24 agosto, sulle note del ritornello di Ri Lo La La, le sequenze del Concertone entrano nella programmazione di Urban Vision grazie alla collaborazione con Pugliapromozione. Obiettivo, proiettate sui maxischermi digitali di Napoli, Milano e Roma.

Il Concertone di Melpignano è un progetto culturale della Fondazione La Notte della Taranta sostenuto da Regione Puglia e Puglia promozione in collaborazione con Unione dei Comuni della Grecìa salentina e Istituto Diego Carpitella.

Foto di Bogdan Chilldays Plakov da Ufficio Stampa