È con un post social sui canali ufficiali del Concertone che Angelina Mango ha annunciato la sua partecipazione alla Notte della Taranta 2024. L’artista sarà, infatti, sul palco del Concertone di Melpignano il prossimo 24 agosto

“Sarò ospite alla Notte della Taranta a Melpignano in Puglia. Non vedo l’ora, sono molto carica, è una grandissima cosa, un grandissimo onore per me partecipare, quindi non mancate!”. Così Angelina nel video con cui ha ha invitato il popolo della Taranta a partecipare all’evento tra i più attesi dell’estate.

Foto da Ufficio Stampa

Il maestro concertatore Shablo ha scelto l’artista rivelazione del 2024 per celebrare il tema della ventisettesima edizione: generazione Taranta. Dieci dischi di platino all’attivo, a cui si aggiungono tre Ori, Mango conta oltre 579 milioni di stream audio e video.

Lo scorso 31 maggio ha pubblicato il suo primo album di inediti ‘poké melodrama’ che ha debuttato al vertice della classifica FIMI/Gfk. Nel disco, anche il brano La noia, singolo triplo disco di platino con cui la cantautrice ha trionfato al Festival di Sanremo e rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024.

E per l’autunno, il tour che porterà la giovane artista nei club italiani (poi sarà la volta dell’Europa) è già sold out. Sul palco di Melpignano, Angelina Mango interpreterà i brani della tradizione salentina arrangiati in chiave contemporanea da Shablo. Inoltre, regalerà un’inedita versione di uno dei suoi brani più famosi che abbraccerà il ritmo ancestrale del tamburello.

Nell’edizione 2024 de La Notte della Taranta, il Concertone celebrerà la cultura popolare della Puglia e sarà in diretta in prima serata su RAI 3 e su Rai Radio 2.

La Notte Della Taranta è un progetto culturale della Fondazione Notte della Taranta sostenuto da Regione Puglia e Puglia Promozione in collaborazione con Unione dei Comuni della Grecìa salentina e Istituto Diego Carpitella.

Immagini da Ufficio Stampa