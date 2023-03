Al Book Pride di Milano, Edizioni BD e TacoToon presenteranno ‘Fiaba di Cenere’ e ‘Sottopelle’, mentre J-POP sarà protagonista di uno speciale evento dedicato al manga.

In occasione della fiera Book Pride di Milano, domenica 12 marzo alle ore 16:30 nel panel Dal web comics alla carta – in sala Tokyo – Caterina Bonomelli presenta Sottopelle, la serie a fumetti urban fantasy dalle sfumature thriller nata sulla piattaforma di webcomics TacoToon e pubblicata in cartaceo da Edizioni BD.

Con Caterina Bonomelli racconta la propria opera all’interno dello stesso panel anche Simone Pace, autore della graphic novel dal forte significato simbolico Fiaba di Cenere. Nella Fiaba, l’esercito del fuoco avanza e distrugge tutto ciò che incontra sul suo cammino, lasciandosi alle spalle solo morte e cenere. Un triste destino toccato anche a Marlo e Marfisa, fratello e sorella sopravvissuti alla distruzione della loro città d’origine, in fuga dalle fiamme della guerra che stanno consumando ogni cosa. Eppure, le leggende parlano di un luogo incantato, un posto sicuro le cui lande lussureggianti non sono mai state toccate dal fuoco. Così, i due orfani si mettono in marcia, in un cammino lungo e dai pericoli indicibili, nel quale incontreranno personaggi unici e alcune tra le verità più oscure che si celano nel cuore umano…

Oltre all’appuntamento a Book Pride, Simone Pace sarà in tour in altre città italiane e presenterà il volume anche venerdì 10 marzo alle ore 17:30 presso la Libreria Alessandro di Bologna, sabato 11 marzo alle ore 16:30 presso la Funside Milano e giovedì 16 marzo alle ore 18:30 presso Mr Ibis Ludopub di Roma.

Per J-POP Manga, invece, sempre nell’ambito del Book Pride, venerdì 10 marzo alle ore 12:30 in Sala Lagos Jacopo Costa Buranelli (Literary Director J-POP Manga) racconta la storia del manga attraverso le città e gli spazi urbani che hanno influenzato i grandi autori del fumetto giapponese.

Tutti gli appuntamenti di Edizioni BD & J-POP Manga al Book Pride

Venerdì 10 marzo, ore 12.30, Sala Lagos

Storia del fumetto giapponese raccontata attraverso le città e gli spazi urbani che hanno influenzato i grandi autori

A cura di Jacopo Costa Buranelli (Literary Director J-POP Manga)

Domenica 12 marzo ore 16.30, Sala Tokyo

Edizioni BD e TacoToon presentano: dal web comics alla carta con Caterina Bonomelli e Simone Pace Dalle 18:00 firmacopie dei due autori presso il bookshop della fiera.

Le altre date del tour di Fiaba di Cenere di Simone Pace

Venerdì 10 marzo ore 17:30

Alessandro Libreria, Via del Borgo di S. Pietro 140, Bologna

con Enrico Fornaroli



Sabato 11 marzo ore 16:30

Funside Milano, via Vetere 10, Milano

con Nicola De Gobbis



Giovedì 16 marzo ore 18:30

Mr. Ibis Ludopub, Via Luigi Filippo de Magistris 91-93, Roma

con Roberto Recchioni