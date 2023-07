In occasione della presentazione dei palinsesti 2023/2024 di Sky, grande attenzione alla nuova stagione di ‘X Factor’. L’intervista a Francesca Michielin.

L’inizio del mese di luglio coincide generalmente con la presentazione dei palinsesti per la stagione televisiva successiva. Ad aprire le danze quest’anno ci pensa Sky, che festeggia i suoi primi vent’anni, annunciando nuove serie tv, anteprime, film e format dedicati all’intrattenimento. Non a caso, Antonella d’Errico – Executive Vice President Programming Sky Italia – definisce X Factor, Masterchef Italia, Pechino Express, 4 Hotel e 4 Ristoranti come ‘l’ossatura di Sky’. E proprio il talent musical apre la programmazione a settembre.

In esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, la dirigenza Sky promette un nuovo e sorprendente X Factor 2023, tra conferme e attesi ritorni. Al tavolo dello show Sky Original prodotto da Fremantle, spicca il ritorno di Morgan che rientra nella squadra dei giudici a nove anni dalla sua ultima partecipazione. “I concorrenti sono davvero molto interessanti, variegati, giovani e pieni di vita”, dichiara d’Errico.

“Per quanto riguarda la giuria, è un tavolo molto movimentato. Sicuramente l’arrivo di Morgan ha creato nuove dinamiche e c’è molta dialettica che rende tutto molto interessante e bello da vedere”. Confermati, invece, gli altri giudici Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Fedez. Non resta che aspettare. Il pubblico ritroverà anche Francesca Michielin, dopo il debutto assoluto nel ruolo di presentatrice nella scorsa stagione che ha incoronato i Santi Francesi.

“Ero titubante”, confessa l’artista a proposito del bis alla conduzione. “Perché confermarsi non è mai facile men che meno superarsi e io, da perfezionista quale sono, se faccio una cosa devo farla al meglio. Tecnicamente un bis è più difficile perché devi in qualche modo riconfermarti. Però dall’altra parte sono conscia che è un ambiente che conosco già bene. Lo conoscevo da concorrente e adesso ancora di più perché l’ho già condotto. Quindi ho la possibilità, secondo me, anche di divertirmi un po’ di più e di portare ancora di più il mio linguaggio”.

“Ma alla fine ho accettato e devo dire che mi sto davvero divertendo tanto”, prosegue Michielin. “Sto trovando quest’esperienza molto stimolante e mi piace poter raccontare X Factor a modo mio avendolo fatto anche come concorrente. Devo dire che è interessante anche per me che ascolto, perché sto imparando molto dai ragazzi al tavolo”, osserva quindi Francesca a proposito della giuria.

“Credo che sia proprio interessante anche per il pubblico perché X Factor è un programma musicale e quindi è importante anche che possa formare le persone che lo ascoltano. Per me è una prova per alzare ulteriormente l’asticella come professionista, per quanto quello della presentazione non sia il mio lavoro primario”. E aggiunge: “Rimanere super partes? Non riesco proprio a rispettare questa regola, è più forte di me”.

Francesca Michielin e Sky: non solo X Factor

Ma il rapporto di Francesca Michielin con Sky va ben oltre il talent. Già volto di Sky Nature in Effetto Terra, Sky Arte ha dedicato all’artista uno speciale per festeggiare il dieci anni di carriera. “È stata una cosa molto bella”, ci racconta. “Si chiama Cani Sciolti un po’ perché richiama il mio disco ma anche perché è l’attitudine che ho portato nel tour teatrale in cui sono venuti a fare alcune riprese. Per me è bello poter portare musica dal vivo in TV perché ce n’è sempre meno ed è una cosa, secondo me, molto edificante. Ho potuto raccontare come vivo la musica e come ho vissuto il mio ultimo disco, con tutte le collaborazioni che ho fatto nel mio percorso”.

Oltre a X Factor, poi, la voce di Francesca risuonerà anche nella colonna sonora di Un’estate fa, serie tv con Lino Guanciale e Filippo Scotti in onda da ottobre. “Sì, assieme agli AltarBoy abbiamo fatto una produzione molto diversa da tutte le altre del celebre pezzo Un’estate fa”, spiega Francesca. “Quindi mi sono divertita anche a cimentarmi in questa ambientazione di primi Anni Novanta anche come sonorità e sono felice di far parte del progetto perché è un cast molto bello e soprattutto la storia è molto interessante”.

Nell’attesa, Michielin si prepara a una stagione estiva caldissima sui palchi italiani. “Sì c’è un’estate sui palchi. Parto con il mio tour L’estate dei Cani Sciolti il 9 luglio e porterò tanto del mio disco ma anche i miei pezzi più amati dal pubblico. Ovviamente non mancherà Fulmini Addosso, il nuovo brano che sto raccontando appunto dal vivo e non vedo l’ora che tutti lo possono ballare”. Non possiamo non chiedere a Francesca come fa a far tutto? “Cerco di dormire ogni volta che posso!”. E chissà che tra impegno e l’altro non resti spazio anche per un secondo romanzo dopo che Il cuore è un organo è già stato opzionato per una trasposizione filmica. “Per ora mi dedico alla scrittura di canzoni e il tempo è poco ma non è non escludo la possibilità di ripetere l’esperienza”.

