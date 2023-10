Le squadre di X Factor 2023 sono al completo: conosciamo meglio i talenti scelti da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan per i Live. Tutte le schede.

Le selezioni per X Factor 2023 sono giunte al termine con gli Home Visit e i giudici hanno scelto i concorrenti che parteciperanno ai Live Show di questa edizione. Durante un ‘ritiro artistico’ di due giorni, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan hanno potuto riascoltare i cinque talenti che hanno superato i Bootcamp per poter costruire al meglio la propria squadra. E ciascuno ha optato per un metodo differente in linea con la propria strategia.

Giochi in piscina e una cena a base di pizza per la squadra di Fedez. Una villa in campagna con una seduta di meditazione e una gara di apnea per il gruppo capitanato da Ambra. Una dimora antica riempita dalle note del pianoforte suonato da Morgan e i suoi (e una partita a tennis). Una casa immersa tra i monti per Dargen che ha raccolto la sua squadra con scherzi e battute. Ora è tutto pronto e i 12 concorrenti si preparano, supportati dai giudici, in vista dei Live Show, al via giovedì, 26 ottobre, sempre su Sky e in streaming su NOW.

Non resta che salire sul palco per dare il via alla sfida con la conduzione di Francesca Michielin. Per l’esordio delle puntate in diretta, attese tante sorprese a partire dalla performance di una straordinaria super ospite già annunciata, Laura Pausini. Ma chi sono i cooccorrenti di X Factor 2023? Conosciamoli meglio (nella fotogallery a fine articolo, tutte le schede dettagliate).

Le squadre di XF2023

Squadra di Fedez

Sara Sorrenti , che ha eseguito Desert Rose di Sting dalla sua consolle elettronica

Squadra di Ambra

Gaetano De Caro , che ha eseguito una toccante cover piano e voce di Hope There’s Someone di Antony and The Johnsons

Squadra di Dargen D’Amico

Andrea Settembre , che si è esibito con una coinvolgente cover di Amandoti dei CCCP

Squadra di Morgan

Niccolò Selmi , che ha presentato una sua versione de La nostra relazione di Vasco Rossi

