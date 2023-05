Da una ricerca di Taskrabbit emerge che un italiano su quattro si fa ispirare dalle serie tv nelle scelte d’arredamento.

Non solo intrattenimento: sembra che le serie tv, sempre più, ispirino infatti i gusti e le scelte nell’arredamento. E vale anche per gli italiani: 1 connazionale su 4 prende infatti spunto dai programmi televisivi e dai film per decorare gli spazi della propria abitazione e imitare quanto visto sul piccolo e grande schermo. Questo è quanto emerge dall’indagine Pop Culture Trend di Taskrabbit, il network globale che mette in contatto chi ha bisogno di una mano per lavori dentro e fuori casa con tasker competenti e affidabili. La ricerca analizza l’influenza dei telefilm sulle scelte di arredamento degli italiani e sulle tendenze estive per la casa.

Quasi la metà (46%) delle persone che utilizzano film e serie tv come fonte di ispirazione ha dichiarato di aver modificato l’arredamento della propria casa negli ultimi 12 mesi. Il 42% ha affermato di aver cercato un determinato mobile dopo averlo visto in tv, mentre il 30% di aver rinnovato l’arredamento prendendo spunto da qualcosa visto in un telefilm. Addirittura il 25% dichiara di cambiare regolarmente l’arredo non appena veda qualcosa che lo ispira.

Le cinque serie tv che hanno influenzato maggiormente l’arredamento

Alla domanda su quali siano le cinque serie che hanno influenzato maggiormente l’arredamento della casa, gli italiani confermano la tendenza a un ritorno agli anni 2000. Ai primi posti infatti compaiono Friends (38%), Sex and the City (28%), Gossip Girl (26%) e Una mamma per amica (23%). Sono serie tv che hanno riportato in auge lo stile Y2K nell’abbigliamento. D’altra parte, le ispirazioni più recenti vanno a Emily in Paris (25%).

Le tendenze estive per la casa, tra Barbie e Daisy Jones & The Six

L’indagine mostra anche le tendenze estive per la casa, che nascono da stili visti al cinema e in televisione.

Estetica Y2K e Barbiecore. La Y2K aesthetic non sarà più solo un hashtag da 1,5 milioni di post su Instagram, ma anche una tendenza che impazzerà nelle case degli italiani. 1 intervistato su 4 ha dichiarato di voler tornare agli anni ’90 e ’00 nelle scelte di arredamento. Inoltre, in vista dell’uscita nelle sale del film sulla bambola più famosa al mondo, Barbie, gli italiani si preparano a essere circondati dal rosa. Non è un caso che Taskrabbit nell’ultimo anno abbia registrato un aumento del 148% di prenotazioni per dare un tocco di questo colore in casa.

Anni ’70. Serie tv come Daisy Jones & The Six hanno riportato in auge gli anni in cui il glamour della disco conviveva con la spensieratezza degli hippie. Dall’indagine emerge come il 12% degli italiani sia pronto a riabbracciare le vibe anni ’70 in casa propria. Sullo stesso filone, Taskrabbit nell’arco di 12 mesi ha ricevuto il triplo delle prenotazioni (+200%) legate a mobili e accessori in vimini, così in voga in quel periodo.

Lusso, Parigi e lo stile gotico di Mercoledì

Lusso e design. Spazio a complementi di arredo di marca e a materiali pregiati per ricreare lo stile degli attici di Succession e Gossip Girl, con il 28% degli italiani che desidera incorporare nell’arredamento degli elementi di design. Una tendenza che si unisce anche all’aumento (+71%) rilevato da Taskrabbit delle prenotazioni in cui viene citata la parola oro. Trend che si declina anche negli spazi all’aperto, con il 24% degli intervistati che intende dare un tocco di lusso al proprio dehors, ricreando quanto visto da serie tv come White Lotus, fonte di ispirazione per il 7% degli italiani.

Chic e bon ton da Parigi a Londra. Con un italiano su 4 che si è lasciato influenzare da Emily in Paris e con il 21% degli intervistati che vuole ricreare lo stile parigino in casa propria, questo telefilm oltre ad aver stregato per gli outfit vivaci e naïf di Emily, contrapposti allo stile impeccabile da vera francese di Sylvie, è pronto a lasciare il segno anche nelle case degli italiani. Lo stesso vale anche per lo stile british ritratto da Downtown Abbey, The Crown e Bridgerton, dato che il 22% degli italiani dichiara di voler prendere spunto da questo stile tradizionale, ricreando modanature sul soffitto e alle pareti, come quelle dei palazzi tipici della Gran Bretagna.

Dark e gotico. Mercoledì, la primogenita della famiglia Addams protagonista dell’omonima serie tv, è fonte di ispirazione per il 20% degli intervistati. La serie ha dato nuovamente il via allo stile goth e dark, che il 14% degli italiani vuole ricreare con la pittura nera, mobili scuri e candelabri.