In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), su Sky Crime (canale 116 di Sky e in streaming su NOW) arriva la seconda stagione di #Scrivimiquandoarriviacasa, da venerdì 24 novembre alle 22:55.

Attraverso la ricostruzione di casi reali di aggressioni e violenze avvenute in strada e nei luoghi pubblici, la docu-serie #Scrivimiquandoarriviacasa vuole richiamare l’attenzione sull’importanza di garantire protezione alle donne quando si trovano da sole e prevenire episodi di questo tipo. Il caso di Sarah Everard, scomparsa nel marzo 2021 mentre faceva rientro a casa dopo una serata con amici, ha dato impulso al movimento #TextMeWhenYouGetHome, nato per assicurare sicurezza alle donne e prevenire ulteriori casi di violenza e a cui si è ispirata la serie.

Sky Crime e Donnexstrada: il progetto Punti Viola

Nell’impegno alla lotta contro la violenza di genere, quest’anno Sky Crime supporta l’associazione Donnexstrada sul progetto Punti Viola che ha come fine la creazione di luoghi sicuri per le donne. Per luoghi sicuri si intende qualsiasi esercizio commerciale aperto al pubblico, sensibilizzato e formato contro la violenza di genere e per la sicurezza in strada delle persone. L’obiettivo generale è quello di attivare il singolo cittadino nel contrastare la violenza partendo proprio dal territorio e dalla costruzione di una rete che possa sostenere le vittime. Testimonial della campagna sarà Chiara Tagliaferri, scrittrice eautrice insieme a Michela Murgia dei libri Morgana editi da Mondadori ed ispirati agli omonimi podcast di culto di Storielibere.fm.