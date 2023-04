Nel cast di ‘Only Fun – Comico Show’, ogni lunedì in prima serata sul Nove, c’è anche Raul Cremona. La nostra intervista.

Dopo aver alzato il sipario nella prima serata di Pasquetta, torna ogni lunedì sul Nove l’appuntamento con Only Fun, show comico condotto dai PanPers ed Elettra Lamborghini. La terza edizione della produzione Colorado Film per Warner Bros. Discovery conferma la sua formula e porta sul palco un ricco cast di comici. Tra i nomi di maggiore spicco, quello di Raul Cremona. “Qui ci si trova molto bene e siamo tutti molto affiatati”, racconta l’artista “C’è un ambiente molto rilassato ma anche molto divertente”.

“Come nella prima edizione, ho portato me stesso – prosegue – dopo aver abitato tanti personaggi per anni, me ne sono staccato. E poi anche Raul Cremona è un personaggio, convive con se stesso molto bene e con suo il pubblico appresso. L’ambiente, poi, è bellissimo, il pubblico è caldo e questa esperienza di stare davanti al pubblico dal vivo, come si dice, è irrinunciabile”.

Foto Kikapress

Sul confronto generazionale, Cremona osserva: “devo dire che gli anni passano e abbiamo fatto in tempo a vedere generazioni diverse. Una serie infinita di modi di ridere e di divertirsi, da Drive In a oggi. Sono passato attraverso Mai dire gol e Zelig e adesso arrivo qui a Only Fun con lo stesso entusiasmo di sempre di esibirmi di fronte al pubblico. Di mio ci metto molta voglia di cambiare, di rinnovarmi, di provare il mio gioco che è quello di portare in scena oggetti e cose. Tutte le volte è un’esperienza nuova”.

Ma come è cambiata la comicità? “Sicuramente il pubblico è cambiato perché va anche a vedere i propri beniamini, quelli che vengono dal web. È chiaro che non si può sostituire il palcoscenico con il web, ha bisogno di una sua liturgia e il comico deve imparare dei tempi dal vivo. Questo è un grosso handicap per chi, invece, è abituato a stare solamente davanti al cellulare. Certo, il web ha cambiato parecchie cose e ha creato un nuovo pubblico, ha creato anche nuove tendenze poi tutto si uniforma e diventa qualcosa di compatto e unico. Staremo a vedere, io resto in un comico antico e all’antica”.

“Ma attenzione – specifica ancora Raul Cremona – ‘antico’ non come si intende spesso. La mia condizione è quella di essere antico ma moderno nello stesso tempo. Il pubblico vuole essere intrattenuto dal proprio beniamino e, per farlo, ci sono tanti metodi. Io cerco di essere empatico, simpatico, elegante perché sento che il pubblico vuole questo. Dai giovani, direi, che vorrei acquisire l’età anagrafica, che però non si può avere. Ma quanto vorrei avere la testa che ho adesso nel corpo di 30-40 anni fa! Adesso che sono diventato bravo e conosco i tempi, ho anche tutta quella stanchezza e quel pizzico di disincanto che è contemplato nella mia età. Ma c’è sempre voglia di imparare e diversificare”.

Foto da Ufficio Stampa

“Far sorridere è sempre importante, se pensi che anche durante i bombardamenti a Milano i teatri erano pieni”, riflette poi l’artista. “Vuol dire che la gente, nonostante la guerra, ancora pensava a divertirsi è c’è sempre bisogno di divertirsi perché già la vita, di per sé, offre un’infinità di delusioni e fatiche che dobbiamo sopportare. Oggi Milano e questa nostra Italia sta cambiando molto, tutto è diventato caro e burocratico, scarseggiano i locali. I comici fanno molta fatica ma bisogna ridere anche per denunciare e far capire che c’è un aspetto fondamentale nel divertimento, insostituibile. Abbiamo bisogno di ridere e quando la gente non sorride c’è un problema”.

“Perché guardare Only Fun? Perché ci sono tanti comici, c’è Elettra Lamborghini, ci sono i PanPers”, ci saluta Raul Cremona. “Guardate Only Fun perché è una trasmissione leggera, divertente e ha la fortuna di avere un pubblico meraviglioso. Siamo a teatro e chissà mai che anche il pubblico da casa recuperi questa tradizione antica che è la passione per il teatro”.

Foto da Ufficio Stampa / Kikapress