In onda in prima serata sul Nove da lunedì 10 aprile, lo show comico ‘Only Fun’ conferma alla conduzione i PanPers con Elettra Lamborghini. La nostra intervista.

Al via in prima serata sul Nove la terza stagione di Only Fun – Comico Show, che alza il sipario lunedì 10 aprile. Confermati alla conduzione i PanPers ed Elettra Lamborghini. “Stiamo per partire con un sacco di novità e un sacco di vecchi ritorni che sono tutti delle certezze del mondo della comicità”, ci spiegano Andrea Pisani e Luca Peracino. “A parte la conduzione, i comici non deludono le aspettative dopo le prime due edizioni. E abbiamo un pubblico molto affezionato sia da casa che in teatro, che ci assiste in ogni puntata ed è sempre molto numeroso e caloroso”.

“Siamo contenti ed è ora di iniziare a dire che è anche è un po’ merito nostro, no?” sorridono. “Ma sì, basta con l’umiltà, ha stufato. In fondo è merito nostro, che siamo scarsi, se i comici spiccano! Pure Michael Jackson si pigliava i ballerini più scarsi, altrimenti mica sarebbe diventano quello che è. È il motivo per cui io ho Andrea di fianco a me, così sembro un fenomeno!”.

Oltre ai PanPers, padrona di casa sul palco di Only Fun c’è anche Elettra Lamborghini. “Abbiamo un pubblico molto eterogeneo, lo diciamo sempre. Va dal bambino che viene a vederci per Elettra al signore di 70 anni che viene per vedere Elettra”, proseguono col sorriso. “Spaziamo proprio tra diverse generazioni. Anzi vi consigliamo in questa intervista di montare una sagoma di Elettra. Vi garantiamo che l’algoritmo già solo per questo vi premia”. E quasi quasi…

Il ‘comico show’ – come recita il sottotitolo – di Nove è, ad oggi, uno dei pochi spazi in tv esclusivamente riservati alla comicità. Quasi un baluardo. “Beh, speriamo di diventarlo con gli anni, per ora ci sono le fondamenta di un baluardo. Sicuramente, siamo arrivati in un periodo dove i grandi capostipiti dei programmi comici come Zelig, Made in Sud e Colorado, magari, dopo tanti anni potevano sembrare un po’ stanchi. A volte basta prendere gli stessi ingredienti, dar loro una bella mescolata, aggiornarli, dare un altro nome e un altro impacchettamento e si crea un’alchimia nuova”, spiega Andrea.

“A Only Fun c’è un’alchimia strana ed è ciò che fa percepire il programma come una novità anche se poi non inventa niente e non ha mai avuto la presunzione di farlo. Siamo contenti che il pubblico sia così affezionato, significa che che c’è l’autorevolezza per considerarsi un altro polo comico della televisione”. Il merito del successo è anche legato a un cast in cui giovani voci della comicità incontrano artisti dalla carriera consolidata, per uno scambio in cui osservarsi senza rivalità.

“Certo, questo è anche un palco di grande confronto, qui si mischiano le maree un po’ come alle Bocche di Bonifacio dove entrano tutte le correnti per dare origine a un’alchimia nuova”, confermano i PanPers. “Qui vedi i più giovani insieme a colonne portanti come Valentina Persia. E, tra l’altro, questi incontri non creano scontri ma solo l’unione di qualcosa di nuovo e una cosa di cui ci vantiamo è che qua si sta bene anche dietro i camerini. C’è un clima disteso senza competizione; non c’è chi vuole spiccare di più, cosa non è facile. E anche qui – aggiungono ironicamente – è un po’ merito nostro. Sono tutti felici di avere a che fare con noi perché siamo brave persone. Si dice che, quando nei ristoranti la gente si diverte, è perché ha mangiato bene quindi è anche merito della cucina”.

Tornano le grandi risate di #OnlyFun – #ComicoShow – da lunedì 10 aprile alle 21:25 in prima TV sul #NOVE 🤩 pic.twitter.com/7NK3EMUwDC — NOVE (@nove) April 4, 2023

A ospitare le puntate di Only Fun è il Teatro Galleria di Legnano, alle porte di Milano, che regala un’atmosfera e un calore speciali rispetto a un semplice set televisivo. “Questo fa la differenza, sempre sacro fu il Teatro Galleria di Legnano per quanto riguarda il successo di un Only Fun. Intanto, perché il teatro è molto bello e funzionale, poi il pubblico è caldo e si vede che è abituato a comprare un biglietto per gli spettacoli comici.

“Questo è un teatro che è una realtà della zona, ha sua storicità comica molto spiccata. Avere un pubblico così fa percepire il calore e il divertimento in sala anche da casa. Più il pubblico è caloroso, più il comico si divertirà e sarà più tranquillo”, spiegano i PanPers.

E allora, chiediamo, perché guardare Only Fun? “Perché la promessa del titolo, ovvero ‘soltanto divertimento’ viene mantenuta puntata dopo puntata. Lunedì dopo lunedì, 21.25 dopo 21.25, canale Nove dopo canale Nove”, rispondono. “E poi perché la prima puntata è la sera di Pasquetta, mica esci e vai a ballare dopo che hai fatto la grigliata!”.

