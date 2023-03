Dal 9 marzo riparte l’avventura di ‘Pechino Express’ che questa volta porta lungo la via delle Indie. La nostra intervista ai conduttori Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio.

È tutto pronto per volare verso la via delle Indie, itinerario lungo il quale si svolge l’edizione 2023 dell’adventure show Pechino Express. A viaggiare tra India, Borneo malese e Cambogia sono nove coppie che, zaino in spalla e con solo 1 euro al giorno in valuta locale, mettono in campo tutte le loro abilità. E questa volta, per la seconda stagione targata Sky, è una coppia anche a guidare le dieci tappe: Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio.

L’impresa ha inizio nella popolatissima Mumbai. “L’India è un paese che sta vivendo un grande boom economico e chi la conosce sa che cambia radicalmente ogni tre anni”, spiega Costantino. “Questa volta l’ho vista molto diversa dalle altre volte in cui sono stato ma quello che continua a caratterizzarla è la convivenza di tradizioni che hanno migliaia di anni con le tecnologie più moderne. Pechino Express è un’avventura che, in condizioni estreme, riesce a tirar fuori una realtà inedita dei viaggiatori”.

“L’inizio è stato duro – aggiunge Miccio – con un impatto forte perché l’India è un paese in cui trovi i più ricchi e i più poveri del mondo. In generale, per me, Pechino Express è stata l’esperienza più importante della vita: entra dentro. Io, da concorrente, avevo staccato da una quotidiana realtà un po’ falsata e mi ha dato la possibilità di farmi conoscere in un’altra veste. Da concorrente a conduttore, direi che disagi ci sono ma sono vissuti in modo diverso e io ripartirei subito come concorrente. Con lo zaino in spalla e l’adrenalina in corpo”.

“Cosa aspettarsi da questo cast? Sicuramente riserverà sorprese perché sembrano acque chete, dicono che sono tutti amici ma sono baggianate”, dicono sorridendo i conduttori. “Nessuno voleva tornare a casa! Tutti hanno capito subito che non si scherzava, per la serie mors tua vita mea”.

“Il cast è ben assortito perché abbiamo veramente di tutto”, aggiungono. “Abbiamo le belle, abbiamo i bravi, abbiamo chi sa cantare e chi sa recitare. Ci sono le Miss Italia di un tempo e quelle di più recenti. Poi ci sono le attiviste che rispecchiano un genere molto contemporaneo con le loro istanze politiche e sociali ma abbiamo anche Vergassola che rappresenta una televisione d’antan”.

L’itinerario di ‘Pechino Express – La via delle Indie’

“Partiremo dall’amata India, una terra affascinante benché difficile con tanti contrasti – prosegue Enzo Miccio – Arriveremo nel Bornio malese, con queste foreste fantastiche, scenari incredibili e… umidità indescrivibile! E poi finiremo nella splendida Cambogia: lì, quando arrivi, trovi veramente scenari da mozzare il fiato. È stato spettacolare”.

Dall’ingresso in corsa di Miccio ad affiancare Costantino nella precedente edizione, a conduzione di coppia fissa. “Insieme possiamo raccontare più luoghi – ci spiegano – La dinamica che c’è quando siamo insieme è molto divertente: ci spalleggiamo e stiamo molto bene. Il fatto è che non abbiamo tanti momenti insieme perché ci sfruttano fondamentalmente! Essendo in due ci fanno fare più cose, quindi ci spediscono uno da una parte e uno dall’altra e quindi abbiamo pochi momenti di comunione”.

Se Costa riserva a Miccio una serie di complimenti, “per la forza che ha, per la tenacia e la tenuta, oltre alla professionalità”, Enzo non ha rimproveri per il collega. “Un rimprovero? Non ce ne sono, dai… mi ha anche invitato a cena varie volte. Però, ecco forse mangia anzi pochissimo! Lui ordina tantissimo, quasi tutto il menù ma poi non mangia niente!”, sorridono. “Perché so che mi devo svegliare la mattina dopo le 5 e mi si chiude lo stomaco”, chiosa Della Gherardesca.

A due esperti di viaggio come Costantino ed Enzo non possiamo non chiedere cosa deve mai mancare in valigia per un’avventura lontano da casa. “Le mutande!”, afferma sicuro Miccio. “A Pechino non bastano mai!”. D’accordo con lui, Costa aggiunge anche “le creme e lo spray contro le zanzare. Sono basilari”. Il nuovo viaggio di Pechino Express è in onda, dal 9 marzo, ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go.

