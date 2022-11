‘Monarch’, il trailer della serie tv con Susan Sarandon

Svelato il trailer di ‘Monarch’, serie tv con l’attrice Premio Oscar dal 23 novembre su Sky e in streaming su NOW.

In attesa che debutti su Sky Serie (dal 23 novembre, tutti i mercoledì alle 21:15) e in streaming su NOW, è disponibile il trailer di Monarch. Gli ingredienti degli undici episodi ambientati in Texas, patria del country americano, promettono di essere accattivanti. Non mancheranno, infatti, inganni, bugie e tradimenti per un avvincente family drama ricco di colpi di scena.

In scena, splende il Premio Oscar Susan Sarandon nei panni della stella della musica country Dottie Dottie Cantrell Roman insieme al marito, il cantautore country Albie Roman (Trace Adkins). Uniti sul palco e nella vita privata, i due sono partner affiatati da decenni. Eppure, alla radice di successo che ha generato un vero e proprio impero c’è una bugia. Sono molte, infatti, le ombre che si allungano sulla coppia e sul loro business, le cui basi non sono luminose quanto sempre dichiarato.

A difesa dell’eredità artistica (e non solo) è pronta a scendere in campo Nicky Roman (Anna Friel), già alle prese con un’industria contro di lei. Lo scontro sarà più aperto che mai per tutelare la carriera anche a costo di scontrarsi con il fratello Luke, Ceo della Monarch Records (Joshua Sasse) e la sorella minore Gigi (Beth Ditto), intenzionata a reclamare la sua fetta di torta.

‘Monarch’, prodotta da Sony e creata da Melissa London Hilfers, andrà in onda ogni mercoledì su Sky Serie con due episodi a settimana e sarà sempre disponibile on demand.

