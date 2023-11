Per la prima volta il format targato RDS va in onda sul Canale 31: protagonista del debutto a dicembre è Marco Mengoni.

RDS Showcase, format musicale di RDS 100% Grandi Successi che celebra la musica e gli artisti italiani di spicco, torna on air. E per questa nuova approda per la prima volta su Real Time (canale 31), rete del gruppo Warner Bros. Discovery. Lo spettacolo immersivo, tra musica e divertimento, promette di catturare l’attenzione non solo degli ascoltatori radiofonici ma anche del pubblico televisivo, grazie alla messa in onda sul piccolo schermo.

Condotta dalla voce storica del network Anna Pettinelli, lo show si svolgerà nello storico auditorium multimediale di RDS. E il protagonista del primo eccezionale appuntamento in onda a dicembre sarà Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo e tra i migliori rappresentanti dell’Italia all’Eurovision. Non a caso, la sua Due Vite – ora anche in versione francese, qui il testo – ha conquistato il premio per la migliore composizione a Liverpool.

Artista di fama internazionale, Mengoni è reduce da un tour europeo di grande successo, e si prepara a tornare sul palco dell’Ariston come co-conduttore e super ospite della prima serata di Sanremo 2024. Grazie al suo estro creativo e alla sua presenza scenica, l’esclusivo RDS Showcase di Marco promette di regalare al pubblico una serata indimenticabile.

Real Time è visibile al canale 31 del digitale terrestre, al canale 31 di tivùsat e su SKY ai numeri 160 e 161. Gli showcase saranno disponibili on demand su RDS Social TV, al canale 265 del digitale terrestre, accessibili attraverso il tasto blu del telecomando.

Foto da Ufficio Stampa / Elena Di Vincenzo