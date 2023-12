Il 5 dicembre lo speciale ‘Tutti in pista con Joey e Rina’ sui protagonisti del profilo di social dance più seguito in Italia.

Dopo aver fatto ballare più di 11 milioni di persone sul web, Joey e Rina arrivano su Real Time martedì 5 dicembre alle 23.05 (disponibile su discovery+) con lo speciale Tutti in pista con Joey e Rina, prodotto da Stand by Me per Warner Bros. Discovery. La coppia che, grazie alle proprie coreografie, porta al successo sui social le hit del momento, arriva anche su piccolo schermo per portare la coreographic social dance a un pubblico ancora più ampio.

Attivi da più di 10 anni sul web ed esplosi su TikTok e Instagram negli ultimi 2, Joey e Rina hanno rivoluzionato i tradizionali balli di gruppo rendendoli un vero fenomeno di costume grazie alla potenza dei social media, tanto che sono le stesse popstar a commissionare loro le coreografie social per i loro brani. Lo speciale racconta le origini della loro idea e il loro lavoro online e offline, a partire dalla loro città – Catania – dove vivono e gestiscono la loro scuola di danza. «Tutta l’Italia ballerina viene a Catania per ballare con Joey e Rina», dicono i due, perché la loro passione ha contagiato tutto il Paese, a partire dalle allieve della scuola in Sicilia, un gremito gruppo di signore effervescenti che, grazie al ballo, vive in modo più libero e spensierato.

Tutti in pista con Joey e Rina è realizzato da Stand by me per Warner Bros. Discovery. Lo speciale andrà in onda su Real Time il 5 dicembre alle 23.05 e disponibile on demand su discovery+.