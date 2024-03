Alla vigilia della pubblicazione del nuovo album ‘Ad Astra’, Il Volo si è raccontato nel salotto di ‘Domenica In’ smentendo definitivamente anche le voci di scioglimento.

Ospiti di Mara Venier a Domenica In il 24 marzo, i ragazzi de Il Volo commentano ironicamente la notizia sullo scioglimento dovuto a un litigio durante un’intervista. “Noi tre? Litighiamo tutti i giorni. Adesso, noi siamo assieme ma siamo sciolti… siamo cani sciolti…”, dichiarano Gianluca, Piero e Ignazio.

“No, ma si sa, oggi, per dare notizia, siamo abituati Mara, lo sai meglio di noi… però ci sta, dai! Molta gente ci ha fermato per strada chiedendoci ‘non vi separate, perché siete forti voi tre, non vi separate’. La gente era in apprensione perché aveva letto tutte le notizie ma che poi… È uscita durante la settimana di Sanremo, stavamo facendo un’intervista, lui come al solito non si è svegliato e non è venuto… Diciamo che in ogni gruppo c’è una bilancia che mantiene un po’ un equilibrio ed è Ignazio. Io e Piero siamo la destra e la sinistra, i poli opposti… ed io sono Mattarella…”, conclude Gianluca.

Quindi, spazio ai ricordi di quindici anni di carriera. “La felicità la si prova dopo un percorso abbastanza impegnativo. Se non c’è sacrificio, non c’è impegno, che senso ha raggiungere un obiettivo? Alla fine è il percorso che devi essere in grado a goderti, perché se tutto è facile non si ha più ragione di lavorare, di vivere e oggi che viviamo in una realtà dove si da solo priorità, generalizzo, non è giusto generalizzare però…”.

“Siamo circondati da numeri, da cifre, da milioni e milioni di euro, che io quando avevo quattordici anni non sapevo nemmeno di che colore fossero cento euro”, riflette Piero. “Però oggi quando sento nominare cifre, numeri enormi, io ho paura, mi fa timore perché se si cresce dando solo come priorità e obiettivo il denaro… siamo perduti!”.

