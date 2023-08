Dopo gli Stati Uniti, arriva anche in Italia la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento a Disney+ con pubblicità: costerà 5,99 € al mese.

Disney+ sta per introdurre anche in Italia il piano di abbonamento che include inserzioni pubblicitarie: la nuova formula sarà disponibile dal 1° novembre. La nuova possibilità di abbonamento è stata già collaudata con successo negli Stati Uniti: in breve, i consumatori hanno a disposizione più modi di abbonarsi rispetto a prima e la massima flessibilità nella scelta del piano di abbonamento più adatto alle loro esigenze.

Dal 1° novembre, il nuovo piano di abbonamento Standard con pubblicità, in aggiunta a quelli Standard e Premium, sarà dunque disponibile nei seguenti Paesi: Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera, Italia, Spagna, Norvegia, Svezia e Danimarca. Ai clienti con un abbonamento Disney+ attivo che scelgono di non cambiare piano di abbonamento sarà applicata la nuova tariffa alla loro prima data di fatturazione dal 6 dicembre 2023 in poi.

«L’introduzione del piano con pubblicità segna la prossima evoluzione di Disney+ in Italia – commenta Jan Koeppen, President of The Walt Disney Company EMEA – in quanto offriamo una scelta più ampia ai nostri clienti e ai nostri partner pubblicitari di livello mondiale. Disney+ continua a distinguersi nell’attuale panorama dello streaming offrendo un valore ineguagliabile, serie televisive esclusive e film di successo all’interno di un’esperienza semplice e senza confini».

In Italia, i piani di abbonamento Disney+ disponibili dal 1° novembre saranno:

I clienti con un abbonamento Disney+ attivo potranno mantenere l’abbonamento attuale che sarà rinominato Disney+ Premium. Oppure potranno scegliere di passare al Piano Standard o al Piano Standard con pubblicità a partire dalla fine del periodo di fatturazione.

Foto: Shutterstock