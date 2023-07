Arriva su DeAKids la serie comedy teen a tinte rosa e green, in cui i giovani sono impegnati a tutela dell’ambiente. Intervista a Nicole Sorace e Alessio Praticò.

Green Fighters. Questo il nome del gruppo di giovani protagonisti della nuova serie teen uscita dalla Children Content Factory KidsMe con il contributo di Fondazione Calabria Film Commission. Parliamo di Summer Limited Edition, disponibile dal 24 luglio on demand su Sky e in streaming su NOW e in onda su DeAKids (canale 601 di Sky) dal 28 agosto ogni lunedì alle ore 19.50. A firmare la regia di questa storia romantica da guardare in famiglia, tra tinte rosa e green, è Mario Vitale, che ha ambientato gli episodi lungo la costa ionica calabrese e nei boschi della Sila.

Cuore della narrazione è Cariati, nel cosentino, centro in cui si muove un gruppo di adolescenti le cui vicende scorrono parallelamente a quelle degli adulti. “È la storia di un gruppo di ragazzi calabresi che vedono arrivare nella compagnia un ragazzo di Milano, cosa che succede spesso in estate”, spiega Vitale. “Sono i Green Fighters, giovani che si impegnano per proteggere la terra in cui vivono al contrario di Pietro che, abituato alla città, è completamente assorbito da quello che possiamo definire un mondo più consumistico. È proprio in vacanza che inizia a scoprire una parte di se stesso che forse non conosceva garanzie a nuove dinamiche”.

Foto da Ufficio Stampa DeAKids

Pietro (Francesco Mura) – figlio di Anna (Ilenia Lazzarin) e Marco (Luca Seta) – è così chiamato a una costruire nuova socialità. Ma anche a sviluppare una nuova sensibilità verso ciò che lo circonda. E la perplessità iniziale di fronte a un contesto molto diverso da quello a cui è abituato, sarà l’incontro con l’attivista Luce (Nicole Sorace, The Good Mothers / Disney Plus) a cambiare per sempre lo sguardo del giovane milanese Pietro conoscerà Luce. “Si sono create belle amicizie durante la lavorazione della serie”, racconta la quindicenne, allieva della Scuola di Recitazione della Calabria.

LEGGI ANCHE: — ‘Music Distraction’, Gabriele Vagnato: «Spirito da villaggio con un po’ di sana competizione»

Foto da Ufficio Stampa DeAKids

“Sul set si è formata una vera e propria famiglia”, prosegue Nicole. “Abbiamo lavorato tanto e mi piace il modo in cui la tematica dell’ambiente viene trattata”. La chiave, infatti, è quella della leggerezza per riuscire a trasmettere piccole e grandi buone abitudini a più di una generazione di spettatori. Complice anche lo scenario nel quale i giovani Green Fighters tra spiagge ed entroterra calabri da scoprire e tutelare.

“Girare in Calabria per me è stato come tornare a casa”, ci spiega Alessio Praticò (Boris / Disney Plus; Il Traditore diretto da Marco Bellocchio). In Summer Limited Edition interpreta Claudio, mito degli attivisti, perché vive a contatto con l’ambiente in una casetta di legno, super sostenibile e senza internet. “Da calabrese, è un ritorno. E sono felice di poter raccontare la Calabria meno conosciuta attraverso un tema interessante che stiamo vivendo ogni giorno. Sono i ragazzi che ci aiutano a comprendere l’importanza di tematiche legate all’ambiente che troppo spesso rimangono ai margini”.

Foto da Ufficio Stampa DeAKids