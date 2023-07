Tra le novità presentate da DeAKids c’è la serie ‘Summer Limited Edition’ che vede tra i protagonisti Ilenia Lazzarin e Luca Seta. L’intervista.

L’estate è ricca di novità su DeAKids che, insieme alla versione on the road di Music Distracation, ha presentato anche la serie Summer Limited Edition. Disponibili on demand su Sky dal 24 luglio e in streaming su NOW, gli episodi andranno in onda sul canale 601 di Sky dal 28 agosto ogni lunedì alle 19.50. Alla regia Mario Vitale, che firma la prima commedia teen a tinte rosa e green realizzata con il contributo di Fondazione Calabria Film Commission.

“Siamo felici di aver investito su una produzione che valorizzi il territorio”, ha dichiarato il commissario Anton Giulio Grande. “Finora, infatti, le serie tv e i film girati in Calabria sono stati legati a certi cliché in cui non ci riconosciamo completamente. Un mood triste, la voglia di riscatto, il dramma. Abbiamo sposato subito questo progetto che vanta un cast eccezionale in cui si incontrano talenti diversissimi tra loro. La Calabria sta vivendo un momento molto fortunato e questa serie avvicina i giovani a un modo diverso di vivere la regione, con una chiave moderna”.

Foto Profilo IG @calabria_filmcommission

Una storia romantica per tutta la famiglia, legata alla tematica dell’attivismo green e ambientata in uno scenario affascinante ed esclusivo: la costa ionica calabrese e i boschi della Sila. I protagonisti principali sono gli adolescenti, ma parallelamente si dipana un arco narrativo che coinvolge gli adulti in un’ottica di co-viewing.

La storia è quella di una famiglia milanese, formata da Anna (Ilenia Lazzarin), Marco (Luca Seta) e Pietro (Francesco Mura) che sbarca in Calabria per le vacanze estive. Questo il punto di partenza per una doppia narrazione, quella legata al mondo degli adulti e quella dei più giovani. Oltre a quello relazionale, il terreno di confronto sarà quello della difesa ambientale attraverso il gruppo dei Green Fighters.

Da una parte, Pietro si trova a confrontarsi con un mondo che non conosce e con coetanei molto più attenti all’ambiente che alle sneakers da lui tanto amate. E dall’altra i ‘grandi’ chiamati a riallacciare rapporti che rischiavano di essere compromessi. “Il tema ambientalista è fortemente sentito dalle giovani generazioni che hanno più a cuore il pianeta rispetto a tanti adulti menefreghisti”, spiega Ilenia Lazzarin (Anna). “Ed è giusto che lottino per questi valori dando un grande esempio agli stessi genitori”.

Foto da Ufficio Stampa DeAKids

“Sono il classico milanese schiavo del lavoro che neanche vorrebbe andare in vacanza ma che in fondo non è cattivo”, aggiunge Luca Seta (Marco). “È troppo legato alle sue abitudini e forse anche al sistema in cui si è infilato. Ma la Calabria gli mostra altre possibilità con cui affrontare la vita”.

Calabria, l’anima green della serie

Tutt’altro che un semplice corollario, il lato green di questa commedia è magnificamente esaltato dal territorio della Calabria. Le spiagge, il verde dell’entroterra e i borghi antichi, con la loro bellezza, diventano co-protagonisti della storia. In particolare, il borgo di Cariati, nella sua naturale bellezza, sospesa tra marina e antichi edifici, farà da cornice alla storia.

Splendidi panorami, luoghi suggestivi da immortalare con la macchina fotografica, riserve dove nidificano le tartarughe e balene di passaggio. Sono questi gli ambienti in cui si muovono i giovani “activers”, immersi in veri e propri paradisi naturali che meritano di essere protetti in nome di un futuro migliore. Completa il senso di appartenenza al territorio la provenienza del cast quasi tutto calabrese, a partire dalla giovane attrice, protagonista, Nicole Sorace, Alessio Praticò e molti degli attori che interpretano i Green Fighters.

Foto da Ufficio Stampa DeAKids