‘Da noi… a ruota libera’, anticipazioni del 6 novembre: ospiti Francesca Fagnani e Giuseppe Zeno

Domenica 6 novembre torna un nuovo appuntamento con Da noi… a Ruota Libera. Il programma di Rai 1 è condotto da Francesca Fialdini e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Una puntata ricca di ospiti che vedrà raccontarsi nel salotto domenicale di Rai 1 Giuseppe Zeno, protagonista dell’acclamata serie Mina Settembre, e Serena Bortone amata conduttrice di Oggi è un altro giorno. Ci sarà anche Edoardo Leo che dal 10 novembre torna nelle sale cinematografiche italiane con War – La guerra Desiderata, film diretto da Gianni Zanasi.

Sarà poi la volta di Micaela Ramazzotti, protagonista dell’ultimo film di Michele Placido L’ombra di Caravaggio. E infine Francesca Fagnani che torna a novembre alla guida del programma cult Belve.

Attraverso la sensibilità e la professionalità di Francesca Fialdini, gli ospiti si racconteranno come sempre a ruota libera, ripercorrendo le loro carriere e condividendo piccoli aneddoti delle loro vite provate. Ad aiutare Francesca in questa mission, anche la ruota che fornisce gli spunti per stuzzicare e solleticare i ricordi, le rivelazioni e i momenti di gioco e spettacolo che coinvolgeranno gli ospiti.

L’appuntamento con Da noi… a Ruota Libera è per domenica 6 novembre alle 17.20 su Rai 1.

Crediti foto: Ufficio Stampa Daniele Mignardi Promopressagency