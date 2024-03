Tra i titoli di maggiore successo nel primo trimestre di Real Time, ‘Casa a prima vista’ si conferma apprezzatissimo dal pubblico della rete. La nostra intervista.

Per festeggiare i numeri record (+24% nelle 24 ore) registrati nel primo trimestre 2024, Real Time ha riunito i suoi volti di maggiore successo. E tra titoli in (ri)partenza come Cortesie per gli ospiti e nuovi show – è il caso di Spose in affari –, c’è spazio per approfondire il fenomeno inarrestabile di Casa a prima vista. Le ragioni di tanto affetto da parte del pubblico? In attesa dei nuovi episodi a maggio, provano a raccontarcele due degli agenti del programma che si divide equamente tra Milano e Roma.

“Trovo che parlare di case coinvolge veramente tutti”, ci spiega Nadia Mayer, titolare della Mayer Real Estate e in forza al team romano. “È l’involucro delle nostre emozioni e non si può non essere coinvolti da tanta bellezza. In fondo, sognare è la cosa più bella e costa sempre poco. Quindi, cerchiamo di coinvolgere la gente con tanta empatia e soprattutto con tanto divertimento”. “Anche perché, poi, c’è tutta la dinamica tra di noi per cui ognuno vuole vincere con la sua casa! E questo piace al pubblico”, aggiunge Gianluca ‘biscottino’ Torre della squadra meneghina, agente presso Engel & Völkers.

“Ognuno di noi, tra l’altro, è caratterizzato in maniera molto netta nel senso che siamo delle persone diversissime. I cloni proprio non ci piacciono”, proseguono i due agenti. “Evidentemente questa diversità ha creato un vortice di interesse per cui la sfida coinvolge le persone. Non solo si chiedono chi vincerà la gara, ma scommettono sulle case! Ognuno ha il suo cavallo su cui puntare”.

In tempi in cui l’inflazione galoppa, il mattone resta – come da tradizione italica – un bene rifugio più che apprezzato, un acquisto che ha anche il valore simbolico dell’avercela fatta. “Assolutamente sì – conferma Mayer – anzi forse più che mai in questo momento. La casa resta una garanzia”. “Al di là di eventuali momenti di mercato più alto o più basso, alla fine attendere il mattone cresce sempre e dà solidità”, prosegue Torre che si rivela anche l’Italia che incontra nel suo lavoro. “Emerge un paese molto vario e fluido, per cui anche l’aspetto del cliente classico è cambiato”.

“Ci sono, per esempio, le giovani coppie con un figlio che desiderano ampliarsi e quindi passano dal bi- o trilocale al quadrilocale. E sono i più classici”, riflette quindi Gianluca. “Poi c’è una nuova categoria, che sono le coppie di ritorno cioè quelle che vivevano in case molto grandi e si devono ridimensionare perché i figli sono cresciuti. Poi ci sono single e coppie gay molto esigenti, che hanno un occhio particolare su alcuni dettagli”.

“Il mercato è veramente ampio e le persone vogliono trovare la casa che desiderano. – conclude la coppia di Casa a prima vista – I sogni possono diventare desideri e trasformarsi in realtà”.

Il format fenomeno sulla ricerca della casa giusta (Blu Yazmine) ha registrato una media di 700.000 spettatori con oltre il 3% di share ed è pronto a tornare a maggio con la terza stagione inedita. Oltre a Gianluca e Nadia, confermati anche gli altri quattro agenti immobiliari: Mariana D’Amico e Ida Di Filippo su Milano; Blasco Pulieri e Corrado Sassu per Roma.

