Real Time annuncia un nuovo show in palinsesto: a giugno arriva ‘Spose in affari’ condotto da Lodovica Comello ed Enzo Miccio. La nostra intervista esclusiva.

Primavera di conferme e novità su Real Time, il canale del gruppo Warner Bros. Discovery che negli ultimi anni ha saputo intercettare e anticipare gusti e tendenze al femminile. E tra le novità della rete spiccano due volti noti al pubblico – il primo è un ritorno, la seconda una new entry assoluta – a quali sarà affidato un nuovo programma. Si tratta di Enzo Miccio e Lodovica Comello, che saranno alla guida di Spose in affari (Blu Yazmine), in onda a giugno 2024.

Il format mette insieme l’eleganza e lo stile del tema “wedding” con le emozionanti dinamiche dell’asta. In ogni puntata, infatti, tre donne cercheranno di vendere i loro abiti di nozze a un gruppo di future spose attraverso aste molto speciali. Pochi i dettagli, ma i due conduttori hanno svelato qualcosa in più proprio ai microfoni di funweek.

Foto da Ufficio Stampa Foto da Ufficio Stampa

“l ritorni sono sempre belli – ci dice Miccio – Io sono mancato due anni ma sono un po’ di casa. Sono ritornato indietro, ho bussato e mi hanno aperto le porte con un bellissimo progetto, in compagnia di Lodovica. Parleremo un po’ del mio mondo perché l’abito sposa fa parte della mia quotidianità occupandomi di matrimoni da 25 anni. Lo facciamo insieme con una chiave diversa.. chi lo sa? Lo scopriremo”.

Entusiasta di questo debutto, Comello aggiunge: “Sono contenta. Con Enzo abbiamo in comune il fatto di essere stati assenti per due anni, quindi sarà un ritorno per entrambi. E per me personalmente sarà una nuova avventura con una nuova famiglia, quella di Real Time. Mi emoziona moltissimo quindi a Enzo, che è un po’ il padrone di casa, chiederò di farmi strada. Credo che insieme ci divertiremo”.

“Sono stata lontana perché è successa una cosa molto grande nella mia vita, l’arrivo del mio bimbo”, prosegue Lodovica Comello. “E credo di aver acquisito una consapevolezza completamente nuova per ciò che riguarda la sfera femminile. Quindi sono desiderosa di portare tutto questo nuovo bagaglio anche in Spose in affari. Cerco sempre di entrare in empatia con chi ho davanti e in questo programma le storie che ci arrivano sono sempre diverse”.

Foto da Ufficio Stampa

“Arrivano donne con un bagaglio completamente diverso l’una dall’altra e quindi, sicuramente, quello che cercherò di portare è la sensibilità verso la loro storia, il loro mondo e i loro desideri. Per assecondarle e cercare di smussare anche Enzo per non fargli fare troppo il cattivone e non alzare troppo i prezzi…”. Replica, quindi, Miccio: “Diciamo che la sposa è un materiale umano particolare molto speciale, e va trattata in un certo modo”.

“Ho una certa confidenza in questo campo per cui si cerca di accompagnare le donne per mano ma anche di far loro tenere i piedi per terra!”, conclude l’esperto. “Molto spesso queste ‘volano’ e bisogna proprio acchiapparla e portarle alla realtà. Cercherò di fare anche questo: faremo anche un po’ da guida”. Non resta che aspettare.

Foto da Ufficio Stampa