Taylor Sheridan denuncia Cole Hauser, o meglio la sua azienda di caffè: è guerra in casa ‘Yellowstone’ (di nuovo).

È guerra in casa Yellowstone e tutto per un caffè. Ovviamente la definizione è riduttiva: il conflitto legale è infatti sorto tra Taylor Sheridan – autore e creatore del western drama – e Cole Hauser, l’attore che interpreta Rip Wheeler.

Sheridan – o meglio il suo Bosque Ranch – secondo la corte federale del distretto settentrionale del Texas, avrebbe denunciato Free Rein per violazione del marchio subito dopo il suo lancio. Free Rein è appunto la compagnia specializzata in caffè di Cole Hauser, lanciata questo autunno. L’azienda vende un espresso noto come American Dirt e il packaging sembra rivolgersi proprio al mondo dei cowboy. L’attore, intervistato da Esquire, aveva commentato che voleva realizzare qualcosa che sembrasse «originale, patriottico e un po’ sporco».

Taylor Sheridan non deve aver apprezzato molto l’idea. Stando alle accuse mosse, il logo di Free Rein (FR) sarebbe fin troppo simile a quello del Bosque Ranch (BR). Tanto da causare confusione nei consumatori. Esquire fa notare che sia interessante che – nel mondo di Yellowstone – Sheridan «denunci le poche star leali che gli sono rimaste».