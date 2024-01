Dal castello d’Ormesson-sur-Marne all’attico con vista Senna, ecco quanto costa vivere come Berlino

E’ una delle serie più viste dell’ultimo periodo: Berlin, spin-off Netflix de La Casa di Carta centrato sull’eclettico e affascinante Berlino e sulla sua vita prima del celebre colpo alla Zecca di Stato, colpisce non solo per il racconto mozzafiato delle avventure del protagonista e della sua banda, ma anche per le splendide location sullo sfondo.

Una su tutte, la magica Parigi: è qui che Berlin e Camille si innammorano e portano avanti la loro difficoltosa e contrastata relazione.

Berlin ha colpito l’immaginario anche di Casavo, una scaleup europea che ha usato il suo algoritmo per la valutazione delle proprietà immobiliari nell’universo fittizio della serie: l”azienda ha infatti valutato le due proprietà iconiche che tanto hanno affascinato il pubblico, da un lato il castello d’Ormesson-sur-Marne, valutato 50 milioni di euro, e dall’altro, l’attico dove Berlin si innamora di Camille, valutato 2,5 milioni di euro.

Il castello di Ormesson-sur-Marne: un castello da sogno in Francia

Nel cuore di Ormesson-sur-Marne, nel dipartimento francese della Val-de-Marne, sorge questo maestoso castello costruito nel XVI secolo e ampliato nel XVIII secolo, che conserva ancora tra le sue mura parte della storia e del lusso di quei tempi. Con una superficie abitabile di 2.000 m² distribuita su quattro livelli, dispone di un totale di 25 camere, tra cui 10 saloni, una biblioteca e una chiesa.

Il castello, simbolo dell’appassionata storia d’amore tra Berlin e Camille nella serie, è circondato da un’area verde di 40 ettari, suddivisa in boschi, campi da golf e giardini. Casavo ha stimato che il valore economico di questa proprietà iconica si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro, concentrandosi esclusivamente sui metri quadrati edificati del terreno.

Per arrivare a questa cifra, il team e il suo algoritmo hanno considerato il prezzo al metro quadro del quartiere e analizzato tutti i castelli pubblicizzati nella regione nell’ultimo anno, oltre alle caratteristiche specifiche della proprietà menzionata. Vale la pena notare che questa cifra non considera il valore aggiunto attribuito al castello a causa del suo attuale status di monumento storico.

Attico nel centro di Parigi: eleganza con vista sulla Senna

Nelle strade di Parigi, Casavo rivolge la sua attenzione a un attico situato al quinto piano, in una posizione geografica strategica vicino a Place de la Concorde e con vista panoramica sulla Senna. Sebbene la serie non riveli l’esatta metratura, la residenza è descritta come spaziosa e lussuosa.

Con 1 camera da letto, 1 soggiorno, 1 cabina armadio, 1 bagno e una vista mozzafiato sulla Senna, questo attico promette un’esperienza unica.

Questa proprietà avrebbe una valutazione stimata di 2,5 milioni di euro secondo l’algoritmo di Casavo che, oltre alle caratteristiche citate, è in grado di considerare migliaia di punti dati nel quartiere dopo oltre un anno di attività nella capitale francese. Questo include tutte le transazioni di case simili e l’andamento dei prezzi.