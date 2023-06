Pino Insegno e la content creator Martina Socrate

“coppia (in)sostenibile” per promuovere salute e sostenibilità

Dal 22 giugno sui social è disponibile Una coppia (in)sostenibile con Pino Insegno e Martina Socrate, serie di sketch divertenti incentrati sui gap generazionali in termini di prevenzione e sostenibilità.

La serie fa parte di Respiro Impatto Zero – Aria nuova nei polmoni della next generation, la prima campagna di prevenzione sul tumore del polmone pensata per la Generazione Z, i nati tra il 1997 e il 2012, veicolata attraverso canali social punto di riferimento per i giovanissimi anche per informarsi e fare ricerche.

Leggi anche:– ‘Fashion to Reconnect’ alla XXV edizione di ‘Arte al Centro’ per una trasformazione sociale responsabile

Pino Insegno (attore e doppiatore) e Martina Socrate (giovane content creator) ambassador della campagna, nella serie Una coppia (in)sostenibile sono coinvolti in una challenge che li costringe a una settimana di convivenza. Dal confronto tra il “boomer” e la “tiktoker” sui temi riguardanti la sostenibilità, dal fumo allo stile di vita sano, dal surriscaldamento globale alla mobilità urbana, emerge la transizione generazionale verso comportamenti sempre più green, che aiutano il Pianeta e favoriscono la prevenzione dei tumori e di altre importanti patologie.

Lei, precisa, meticolosa, attenta in ogni scelta alle sfumature green. Lui, perfetto esempio di “boomer”, simpatico ma un po’ facilone, affezionato a stili di vita sorpassati. Una challenge li costringe a convivere per una settimana in un piccolo appartamento. Cosa potrà andare storto?

«Parlare ai giovani, educare i giovani per arrivare ai seniores: sembra un ossimoro, ma è questa la realtà – afferma Pino Insegno – e farlo attraverso il mondo social, che parla col linguaggio della Generazione Z, per informarla sui grandi temi della prevenzione e della sostenibilità, per far capire che c’è un futuro che li aspetta e che può essere più bello, più giusto. E loro poi lo insegneranno a noi. Sono molto contento di essere stato coinvolto in questa iniziativa, anche se non faccio parte della Generazione Z ma di quella A, per cui sono pronto a lasciarmi stupire dai giovani, il mondo è loro».

Anche Martina Socrate sottolinea l’impatto cross-generazionale della campagna: «Sono stata molto felice di prendere parte a questo progetto insieme a Pino Insegno, in primis perché i danni provocati dal fumo, ma più in generale la salute, sono temi molto importanti per me e per tutta la mia generazione. Il secondo motivo è che questa campagna dimostra come i social siano una grande risorsa in grado di esercitare un’influenza positiva non solo verso i più giovani ma anche verso tutta la popolazione, grazie alla risonanza che hanno i messaggi veicolati attraverso questi canali».

Oltre che sui già citati canali social, i video-sketch di Una coppia (in)sostenibile sono disponibili sul sito web della campagna www.tumoredelpolmone.it: una vera e propria piattaforma informativa, ricca di approfondimenti su prevenzione, stili di vita e scelte green.

L’iniziativa, promossa da MSD con il patrocinio di WALCE – Women Against Lung Cancer in Europe, punta dunque a incoraggiare la “Gen Z” a comportamenti sostenibili e salutari in tutti gli aspetti della vita quotidiana.

Crediti foto@Ufficio stampa Pro Format Comunicazione