Gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore vincono l’edizione 2023 di ‘Pechino Express’ che si chiude con il record di ascolti di sempre. L’intervista.

La coppia degli Italo Americani formata da Joe Bastianich e Andrea Belfiore si aggiudica la finale di Pechino Express – La via delle Indie in un’ultima emozionante tappa del viaggio che ha attraversato India, Borneo Malese e Cambogia. La finalissima dello show Sky Original – prodotto da Banijay Italia e sempre disponibile on demand – ha visto, infatti, imporsi i due amici che hanno soffiato la vittoria ai Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Terzo posto, invece, per le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia.

Cornice del sudatissimo traguardo il sito archeologico cambogiano di Angkor, ex capitale dell’Impero Khmer che ha tenuto incollati davanti allo schermo 531mila spettatori medi. Un dato (con una share del 2,3%) che rappresenta il miglior risultato di ascolti di sempre, +12% rispetto alla finale di un anno fa. Amici da otto anni, Joe (ristoratore, produttore vinicolo e musicista) e Andrea (batterista con la passione per la cucina) sono stati protagonisti di una gara lunga dieci episodi che li ha visti sempre nelle prime posizioni.

Foto da Ufficio Stampa

Ma come hanno affrontato gli ultimi 172 chilometri di gara i neo vincitori Bastianich e Belfiore e soprattutto, ora che possono svelare tutto, quali sono stati i momenti più importanti? “Per me un momento fondamentale è stato la prima notte con la prima famiglia che avevamo conosciuto”, spiega Andrea Belfiore. “C’erano tantissimi bambini, abbiamo giocato ai a cricket insieme”.

“Un secondo momento di grande impatto per me – aggiunge Bastianich – è stato una cena di lusso in un ristorante in cui abbiamo fatto finta di essere giornalisti di cibo. Nella stessa serata ci siamo ritrovati con altri amici musicisti e abbiamo improvvisato una bella jam, mangiando stellato, facendo musica con gli indiani, ballando. Di solito non guardo i programmi che faccio ma questa volta l’ho fatto per vedere anche il percorso degli altri che non abbiamo vissuto. Le cose che sono montate sono bellissime, anche se viene sempre da pensare che c’è un sacco di roba che per limiti di tempo in dieci puntate non può starci”.

Foto da Ufficio Stampa

E se Joe Bastianich non legge i commenti, Andrea Belfiore lo ha fatto: “ho visto commenti belli. Ci sono tantissime persone che hanno veramente capito lo spirito del nostro viaggio e questa è la cosa più bella”. “A dedichiamo la finale? Come abbiamo sempre detto, a tutte le persone che ci hanno aiutato: indiani, cambogiani e malesi. Personalmente – chiosa Belfiore – lo dedico anche alla mia famiglia che mi ha sempre supportato”.

“Per me è strano – commenta Bastianich –per me perché è la prima volta che faccio il concorrente e per di più ho vinto. Mi piace l’idea che il concetto di Italo americani sia stato culturalmente amato e seguito dal pubblico italiano. Il fatto che l’Italia sappia accettare persone e culture tanto da regalarci un seguito e una popolarità così grandi”.

Foto da Ufficio Stampa