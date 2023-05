Dopo essere stato presentato allo scorso Festival di Cannes, arriva al cinema “Ritorno a Seoul” di Davy Chou con Park Ji-min

Arriverà al cinema dall’11 maggio grazie ad I Wonder Pictures in collaborazione con MUBI, “Ritorno a Seoul” “di Davy Chou. Seconda opera del regista franco/cambogiano, il film è un intenso coming of age ispirato alla vera storia dell’artista coreana Laure Badufle, adottata dalla Francia.

La protagonista del film è Freddie (interpretata da Park Ji-min), ragazza impulsiva e testarda, nata in Corea del Sud e adottata da genitori francesi. Giunta ai 25 anni decide d’impulso di non partire per il Giappone ma bensì andare in Corea del Sud per la prima volta da quando l’aveva lasciata, alla ricerca dei suoi genitori biologici. Tra incontri, nuove amicizie e l’ombra di una madre biologica che non vuole farsi rintracciare, la ragazza si trova immersa in una cultura molto diversa dalla sua e intraprende un viaggio nel viaggio che la porterà in direzioni del tutto inaspettate. Per scoprire che forse questa è la vita: incontrare l’inaspettato, cavalcarlo, essere tutte le persone che avresti potuto essere.

Leggi anche:– ‘A small light’, Bel Powley è Miep Gies colei che nascose e protesse la famiglia Frank

Chou come dicevamo, ha preso ispirazione dalla vera storia di Laure Badufle, di cui è amico. All’ANSA il regista ha raccontato di aver assistito proprio all’incontro di Laure con il padre biologico.

“È qualcosa che mi ha toccato profondamente. – ha detto Davy Chou all’ANSA – Ero così emozionato, sentivo quello che provava Laure e trovavo tutto sorprendente e anche differente da come me lo sarei aspettato. Pensavo ci sarebbero state più lacrime, più storie da condividere, invece era tutto molto sobrio, c’era un senso dell’assurdo”.

In attesa di vedere il film sul grande schermo, vi lasciamo ad una clip di “Ritorno a Seoul”.

Crediti foto@Ufficio stampa I Wonder Pictures