Netflix here for Holidays: cosa vedere a Natale

Tutte le uscite del mese di dicembre, oltre ad una selezione di titoli natalizi già presenti sul catalogo di Netflix

Finalmente è arrivato il freddo e insieme a lui molte altre cose belle: il Natale alle porte, la copertina sul divano e il comfort food preferito a portata di mano nelle lunghe serate invernali. Si chiama hygge style, è originario dei paesi nordici (dove di freddo ne fa parecchio) ma lo abbiamo sempre praticato anche da queste parti: per completare il quadro manca soltanto la tv accesa sulla serie tv o film preferito.

Vediamo cosa ha da offrirci Netflix, una delle piattaforma streaming più diffuse nelle case italiane: molti sono i titoli nuovi a tema natalizio (ma non solo).

Natale e commedie romantiche, si sa, vanno a braccetto: disponibile dal 7 dicembre “Odio il Natale”, con Pilar Fogliati, dal 16 “Julestone – Tempesta di natale”, dal 15 “Murderville: Chi ha ucciso Babbo Natale?”, dal 19 un grande classico come il cinepanettone con Christian De Sica e Angela Finocchiaro, “Natale a tutti i costi”. Ma i titoli natalizi già disponibili sulla piattaforma non mancano: da “Il Grinch” a “Qualcuno salvi il Natale” con Kurt Russell, da “Il primo Natale” con Ficarra e Picone a “Falling for Christmas” con Lindsay Lohan, oltre a una nutrita scelta di film per bambini come ad esempio “Scrooge – canto di Natale”, “Shaun vita da pecora missione Natale”, “La famiglia Claus”, “Polar Express” solo per nominarne alcuni, o “Matilda The Musical” di Roald Dahl.

Ma c’è ampia scelta anche per chi non ama i film a tema Natale: disponibile dal 2 dicembre “L’amante di Lady Chatterley”, dal 9 il Pinocchio di Guillermo del Toro, per chi è appassionato di teste coronate dall’8 dicembre è disponibile “Harry e Meghan”, una docuserie destinata a far tremare Buckingam Palace, mentre per gli appassionati della serie The Witcher arriva il prequel, The Witcher: Blood Origin, il 25 dicembre. Il 23 è invece la volta di Glass Onion – Knives Out, kolossal internazionale con Daniel Craig. Bisognerà infine attendere il 4 gennaio per “La vita bugiarda degli adulti”, tratto dal best seller di Elena Ferrante.