Dal 13 novembre, RaiPlay Learning presenta Intelligenza Artificiale, nuova collezione che approfondisce gli aspetti legati alla nuova era dell’IA. Dalla sua storia alle sue applicazioni in diversi settori come la scienza, la medicina, la vita quotidiana, il lavoro e il divertimento. Tra gli esempio, il programma Touch. Il futuro a portata di mano che indaga come le giostre intelligenti possano influenzare il futuro del tempo libero.

Foto Shutterstock

I contenuti si aggiungono, così, all’offerta già disponibile che comprende programmi quali Digital World, La scuola in Tv, Scienziate e ConverseRai. Oltre alla collezione principale, viene fornita anche una playlist dedicata all’Etica e Intelligenza Artificiale, che coinvolge esperti del settore e filosofi. Titoli quali Zettel Debate, Stem, Digital World e Codice. La vita è digitale sono, infatti, dedicati al dibattito etico sull’IA.

Infine, la collezione include una selezione di video dedicati a Chat GPT, una delle ultime invenzioni che ha suscitato l’interesse del pubblico. Chat GPT è in grado di generare testi su vari argomenti, sollevando domande sulla possibilità che l’IA possa sostituire la creatività umana.

L’Intelligenza Artificiale è, del resto, un argomento ampiamente discusso e la collezione riflette proprio questa diversità di opinioni. Mentre alcuni vedono l’IA come un cambiamento positivo nella vita quotidiana, altri ne temono le implicazioni.

Foto Shutterstock