‘Domenica In’, Andrea Delogu: «Sto con un ragazzo più giovane e vengo criticata»

Ospite di 'Domenica In', Andrea Delogu racconta del divorzio e della sua relazione con un ragazzo più giovane, assurdamente criticata.

Andrea Delogu, reduce dal successo del PrimaFestival 2023, si racconta a Domenica In. Parlando della sua vita privata, l’attrice e conduttrice denuncia come ancora non sia accettato il fatto che una donna possa avere un fidanzato più giovane, mentre non desta nessun scalpore il contrario.

«Io ho un divorzio alle spalle. – dice Andrea Delogu – Un divorzio che non mi aspettavo e che però era giusto così. È stato qualcosa che è arrivato a ciel sereno, mi ha decisamente spezzata ed è stato un periodo difficilissimo». «Poi – continua – ho cercato di rialzarmi e conoscere altri esseri umani in giro per il mondo. In realtà l’unica persona che mi ha capito dopo anni è il ragazzo con cui sto adesso. Sono molto innamorata».

La storia – dice poi Andrea Delogu – è tuttavia «un po’ criticata». «Però, ogni volta che ho l’occasione di raccontarla, mi sento di sottolinearla. Sto con un ragazzo che ha 16 meno di me. E ogni volta che pubblico una foto ricevo tantissime critiche. Come se fosse un peccato divino se è la donna a essere più grande dell’uomo. Non è possibile che tu, adulta, stai con uno più giovane».

La puntata di Domenica In è su www.raiplay.it.