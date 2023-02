Rosa Chemical a ‘Domenica In’: «Renato Zero? Mi è dispiaciuto, ma ho grande stima»

Ospite di 'Domenica In', Rosa Chemical ha commentato le dichiarazioni di Renato Zero sulle sue esibizioni.

Ospite di Domenica In, Rosa Chemical ha commentato le polemiche post-Sanremo e le dichiarazioni di Renato Zero. «Non mi aspettavo tutta questa comprensione e questo amore nei miei confronti. – dice subito Rosa Chemical – Io lo sto accogliendo con tutta la positività che ho, che secondo me è la cosa più importante. Poi c’è chi parla bene e chi parla male». I presenti in studio chiedono a questo punto all’artista se il riferimento è a Renato Zero.

LEGGI ANCHE: Renato Zero riparte da ‘Zero a Zero’: «Non sono un cantante ma un interprete della vita»

«Non lo cito nel brano – dice Rosa – ma in tutte le interviste che ho rilasciato, in realtà, l’ho citato. E ho mandato sempre tanto amore. Soprattutto, io ho un grande rispetto e una grande stima per Renato. Mi è dispiaciuto un po’ leggere quelle cose…». Mara Venier commenta allora che Renato Zero non ha dato assolutamente la «colpa» a Rosa Chemical. «Beh, non è stato affettuosissimo», ironizza Marino Bartoletti. «Io resto affettuoso», è la risposta e il commento definitivo di Rosa Chemical.

La puntata di Domenica In è disponibile su www.raiplay.it.

LEGGI ANCHE: Rosa Chemical a Le Iene: «Chiedo ascolto per chi non vuole più nascondersi»