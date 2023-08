Un episodio speciale con tutti i dietro le quinte di Sanremo 2023: ‘The Ferragnez: Sanremo Special’ arriva su Prime Video.

Si intitola The Ferragnez: Sanremo Special ed è un episodio speciale dello show non-fiction The Ferragnez. Uno spin-off – potremmo dire – già attesissimo, considerando il trambusto creato dalla coppia all’ultimo Festival. L’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni è stata infatti co-conduttrice del 73° Festival di Sanremo. The Ferragnez: Sanremo Special è prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios e debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo il prossimo 14 settembre.

The Ferragnez: Sanremo Special, la trama ufficiale dell’episodio

La settimana del Festival di Sanremo sta per cominciare. Chiara, dopo essersi preparata per mesi, è pronta per la sua prima esperienza come co-conduttrice televisiva del Festival di Sanremo. L’imprenditrice racconta i lunghi mesi di lavoro necessari per calcare un palco così importante. Anche Fedez è nella città dei fiori, il seguitissimo podcast Muschio Selvaggio approda a Sanremo, ma non è l’unico impegno lavorativo che lo vede coinvolto durante la settimana del Festival. Infine, un inaspettato colpo di scena scombina l’equilibrio della coppia che si confronta su passato e futuro. L’unico modo per scoprire davvero il dietro le quinte della vicenda sarà vedere l’episodio speciale.

