Su Prime Video arriva ‘Lamborghini’ l’uomo dietro la leggenda. Clip in esclusiva

Dal 19 Gennaio su Prime Video 'Lamborghini' di Bobby Moresco, film che racconta non solo la storia di Ferruccio ma quella di un intero Paese.

Dopo essere stato presentato all’ultima edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, ‘Lamborghini’ The man behind the legend arriva su Prime Video a partire dal 19 gennaio. Diretto e scritto da Bobby Moresco (Premio Oscar® per Crash), il film è liberamente ispirato alla biografia Ferruccio Lamborghini, la storia ufficiale, scritta dal figlio Tonino Lamborghini.

Leggi anche:>> 2023 al cinema: i 10 film più attesi del nuovo anno

Una storia tutta italiana, di cui vi mostriamo una clip in esclusiva, che ci porta alla scoperta della vita dello storico fondatore della celebre casa automobilistica Ferruccio Lamborghini, (dagli esordi come costruttore di trattori alla storica rivalità con Enzo Ferrari) e dell’Italia del dopoguerra impegnato nella transizione verso l’industrializzazione moderna.

il poster di “Lamborghin”i. foto@Prime Video Italia

Il compito di portare sullo schermo Lamborghini spetta all’attore Frank Grillo mentre Gabriel Byrne è Enzo Ferrari. Con loro anche Mira Sorvino, Romano Reggiani, Fortunato Cerlino e il rapper Clementino.

Vi lasciamo alla visione della clip esclusiva, ricordandovi che l’appuntamento con ‘Lamborghini. The Man Behind the leggenda’ è dal 19 Gennaio su Prime Video.

Crediti foto: Prime Video Italia