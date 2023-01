2023 al cinema: i 10 film più attesi del nuovo anno

Sono tantissime le pellicole attese per questo 2023 al cinema; ecco allora i 10 film che sicuramente usciranno in questo nuovo anno.

Il 2022 si è chiuso con dati incoraggianti per il cinema, con il pubblico che torna a godere della magia della sala cinematografica. E se Avatar la via dell’acqua è uno dei titoli di maggior successo delle ultime settimane, il calendario delle uscite del 2023 al cinema propone film molto attesi.

Ecco allora i 10 film più attesi, tra quelli che hanno già una data di uscita certa.

A marzo arrivano Jonh Wick 4, Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri e Scream VI

“Volevate che tornasse, è tornato”. Iniziamo con il grande ritorno di Keanu Reeves nei panni dell’affascinante e spietato John Wick. Scritto da Michael Finch e Shay Hatten, John Wick 4 arriverà nelle sale il prossimo 23 marzo diretto da Chad Stahelski. In questo nuovo capitolo, John Wick (Keanu Reeves) trova una via per sconfiggere la Grand Tavola. Ma prima di guadagnare la libertà, Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.

Celebre gioco di società negli anni ’80 tornato alla ribalta grazie alla quarta stagione di Stranger Things, il 31 marzo esce l’attesa nuova versione cinematografica di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, regia Jonathan Goldstein e John Francis Daley. Ispirato al celebre gioco, si tratta di un reboot della saga cinematografica Dungeons & Dragons. Nel cast Chris Pine, Michelle Rodriguez, René -Jean Page, Hugh Grant. Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate.

Sempre nel mese di marzo, data prevista al moneto il 9, arriva Scream VI tra ritorni e addi. Nel cast infatti troviamo nuovamente Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding e Jasmin Savoy Brown. C’è il ritorno di Courtney Cox nel ruolo di Gale Weathers e Hayden Panettiere in quello di Kirby Reed. Mentre non troveremo Neve Campbelle e David Arquette. Dopo essere sopravvissuti alla furia omicida di Ghostface, le sorelle Sam e Tara Carpenter, con i gemelli Chad e Mindy Meeks, si trasferiscono a New York in cerca di un nuovo inizio. Riusciranno a lasciarsi alle spalle il passato? La regia di questo sesto capitolo è firmata da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Aprile nel nome di Super Mario Bros.

Il 6 Aprile è la volta di Super Mario Bros. il film ispirato alla serie di videogiochi Super Mario Bros. Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, vede Chris Pratt dare la voce a Mario, nella versione originale, mentre l’immancabile Luigi avrà la voce di Charlie Day. Anya Taylor – Joy e Jack Black saranno le voci rispettivamente la Principessa Peach e Bowser.

Maggio: tutti in fondo al mar con La Sirenetta

Tra i 10 film in arrivo nel 2023 è previsto per il 23 maggio il live action de La Sirenetta, il celebre film d’animazione Disney del 1993. Il film del 2023 ha già fatto molto parlare di sé: diretto da Rob Marshall, ancor prima della comparsa del trailer, si sollevò un nuvolo di polemiche per la scelta di far interpretare il ruolo di Ariel ad una attrice non bianca. Polemiche che in buona parte sono state messe a tacere, dopo i tanti video apparsi sui social della reazione di emozione e stupore di tante giovani ragazze e bambine che si sono riconosciute nel personaggio interpretato da Halle Bailey.

Giugno all’insegna dell’avventura con Indiana Jones

Tra le uscite di giugno c’è l’attesissimo nuovo capitolo di Indiana Jones dal titolo Indiana Jones e la Ruota del Destino. Si tratta del V capitolo della celebre saga, e alla regia per la prima volta non ci sarà Steven Spielberg (che appare in veste di produttore esecutivo) ma James Mangold. Altro cambiamento epocale è la storia, che non vede la firma di George Lucas (anche lui qui è esecutore produttivo). Tra le certezze, il ritorno anche una volta di Harrison Ford nei panni del protagonista e di John Rhys – Davies in quelli di Sallah. Tra le new entry troviamo Phoebe Waller Bridge e Mads Mikkelsen.

Luglio, tra Mission Impossibile, Barbie e Oppenheimer

Luglio è un mese super ricco di grandi attese: Mission: Impossible – Dead Reckoning (14 luglio), Barbie (20 luglio) e Oppenheimer (20 luglio).

Tom Cruise torna per la penultima volta nei panni dell’agente Ethan Hunt nella prima parte dell’ultimo capitolo della saga iniziata nel 1996. All’ora alla regia c’era Brian De Palma, mentre nel sesto capitolo la regia è di Christopher McQuarrie.

Margot Robbie e Ryan Gosling sono la versione in carne ed ossa di Barbie e Ken le celebri bambole della Mattel. La regia è di Greta Gerwig.

Sempre il 20 luglio arriva anche l’attesissimo nuovo lavoro di Christopher Nolan sul fisico statunitense Robert Oppenheimer, tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin. Un thriller storico che porta il pubblico nell’avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare. Ad interpretarlo Cillian Murphy, al cui fianco troviamo Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., e Florence Pugh.

Novembre: arriva Dune Parte II

Infine il 3 novembre tutti su Arrakis con Dune parte II, regia Denis Villeneuve. Nel cast tornano Timothée Chalamet e Zendaya.

crediti foto@01 Distribution