Mentre la seconda stagione è tra le dieci serie più viste di sempre, Prime Video annuncia i nuovi episodi de ‘L’estate nei tuoi occhi 3’. I dettagli.

Confermata da Prime Video la terza stagione della fortunatissima serie L’estate nei tuoi occhi, di cui sono attualmente disponibili gli episodi delle prime due stagioni. La season numero tre sarà composta di dieci puntate che proseguiranno il racconto degli intrecci tra Belly, Conrad e Jeremiah. Basata sulla trilogia di best-seller firmata da Jenny Han, il drama targato Prime Video ha avuto un incredibile successo, in particolare tra le giovani spettatrici donne.

Credit Amazon Studios da Ufficio Stampa

I numeri, infatti, pongono la seconda stagione de L’estate nei tuoi occhi tra le dieci serie più seguite di sempre sul servizio. Quest’ultima ha debuttato il 14 luglio, e nei primi tre giorni dal lancio ha più che raddoppiato l’audience della prima stagione. “Siamo stati felici di vedere la passione con cui i fan hanno accolto L’estate nei tuoi occhi, rendendo i venerdì d’estate un fenomeno di intrattenimento”, dice Vernon Sanders, Head of television, Amazon ed MGM Studios.

“Questa serie affascinante e profondamente coinvolgente ha mostrato l’ampiezza della nostra base di clienti, attraendo i più giovani e diversificando così gli spettatori. Jenny Han è una narratrice di talento, ed i suoi fan hanno chiesto a gran voce il terzo capitolo di questa storia. Siamo entusiasti oggi di condividere questa notizia, aspetteranno l’Estate con ancora più attesa. Grazie a Jenny, Sarah Kucserka, e Karen Rosenfelt e ai nostri amici di wiip per il loro notevole lavoro e collaborazione”.

Alla terza stagione è stato dato il via libera ufficiale prima degli scioperi WGA e SAG-AFTRA, e la produzione non inizierà fino a quando le trattative con i sindacati non saranno state risolte. Al timone le showrunner Jenny Han e Sarah Kucserka che insieme a Karen Rosenfelt sono anche executive producer. Al team si aggiungono Hope Hartman, Mads Hansen e Paul Lee per wiip.

Dai libri alla serie di successo

L’estate nei tuoi occhi è un dramma multigenerazionale che si basa su un triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli. Il rapporto è in continua evoluzione e coinvolge le madri mettendo al centro il potere duraturo di una forte amicizia femminile. È una storia di formazione sul primo amore, sui primi drammi sentimentali e sulla magia di un’estate perfetta. La seconda stagione de L’estate nei tuoi occhi è disponibile su Prime Video con nuovi episodi ogni settimana fino al finale di stagione venerdì 18 agosto.

Un tempo Belly era solita contare i giorni che la separavano dal ritorno a Cousins ​​Beach, ma con Conrad e Jeremiah che continuano a litigare per il suo amore e il ritorno del cancro di Susannah, non è sicura che l’estate sarà più la stessa. Quando un visitatore inaspettato minaccia il futuro dell’amata casa di Susannah, Belly dovrà riunire la banda e decidere una volta per tutte dove andrà il suo cuore.

Gavin Casalegno (Jeremiah), Lola Tung (Belly), Christopher Briney (Conrad), Sean Kaufman (Steven) / Christopher Briney (Conrad), Lola Tung (Belly), Gavin Casalegno (Jeremiah)

Jenny Han è l’autrice delle serie di libri Tutte le volte che ho scritto ti amo e L’estate nei tuoi occhi che hanno scalato la classifica dei Best-Seller del New York Times. Le sue opere sono state pubblicate in più di 30 lingue. Per il piccolo schermo ha co-creato due nuove serie basate su questi libri – la serie Prime Video L’estate nei tuoi occhi, di cui è executive producer e co-showrunner – e la serie Netflix XO, Kitty, uno spin-off dell’universo di To All the Boys, di cui è executive producer e co-showrunner. È stata inoltre executive producer dei 3 film Netflix della trilogia To All the Boys. Vive a Brooklyn, New York.

