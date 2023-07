Tantissime novità e rinnovi: tutto su Prime Video Presents Italia 2023, che ha annunciato anche i commentatori di UEFA.

Si è tenuto a Roma il Prime Video Presents Italia 2023: Prime Video ha annunciato tante nuove produzioni e coproduzioni Original italiane, ma anche acquisizioni, tra cui serie, show, film e rinnovi di stagione per serie acclamate da pubblico e critica. Inoltre, sono state annunciate le novità sulla rosa dei commentatori di Prime Video per la stagione 2023/2024 di UEFA Champions League.

Nel ricco slate di annunci ci sono tante nuove produzioni, come le serie Gigolò per caso, Antonia e No Activity – Niente da segnalare, Sul più bello – La serie. Ci sono poi gli show Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna e AMAZING – FABIO DE LUIGI. Spazio anche ai film: Elf Me con Lillo Petrolo, Il migliore dei mondi con Maccio Capatonda, Pensati Sexy con Diana Del Bufalo, e anche Addio al nubilato 2, Gli Addestratori e Falla girare 2 – Offline, oltre al ritorno per una seconda stagione delle serie di finzione Sono Lillo e Monterossi, e dello show di improvvisazione comica Prova Prova Sa Sa.

Nuove produzioni e novità già annunciate

Svelata anche la data di uscita della serie heist Original italiana Everybody Loves Diamonds, che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal prossimo 13 ottobre in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Le nuove produzioni si vanno ad aggiungere alle tante novità svelate di recente e in arrivo prossimamente su Prime Video. Tra queste l’action drama Costiera – che sarà girato in costiera Amalfitana e diretto dal premio Emmy Adam Bernstein – e la seconda stagione della serie young adult, girata a Latina, Prisma. E ancora la quarta stagione del reality thriller Celebrity Hunted, l’episodio speciale The Ferragnez: Sanremo Special (in arrivo dopo l’estate), i divertenti show LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro e LOL: Chi ride è fuori (alla quarta stagione), e naturalmente Citadel: Diana, l’attesissimo capitolo italiano del franchise globale Citadel, che avrà per protagonista Matilda De Angelis.

Accanto a questa offerta ampissima ci sono anche il Prime Video Store, che offre i film più recenti per acquisto o noleggio, e i Prime Video Channels, grazie ai quali i clienti Prime possono aggiungere all’abbonamento i loro canali preferiti, per un’esperienza di intrattenimento unica. Gli annunci di oggi sono solo le ultime novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.

Prime Video Presents 2023: UEFA Champions League

Marco Foroni, Business Lead-sport Prime Video Italia, ha annunciato che l’ex calciatore tedesco Miroslav Klose si unirà alla squadra di giornalisti ed esperti Prime Video per la stagione 2023-24 in cui Prime Video trasmetterà la miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League. Con sempre una squadra italiana tra Napoli, Inter, Milan e Lazio, quando impegnate. Inoltre, Foroni ha sottolineato il grande successo della stagione 2022-23, con il match dei quarti Milan-Napoli che è stato in assoluto il match più visto su Prime Video in Italia.

A questo si aggiunge anche il rinnovo, annunciato a febbraio, dei diritti televisivi di UEFA Champions League. Prime Video rimarrà infatti il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27. Confermata inoltre la squadra di giornalisti ed esperti Prime Video anche per la stagione 2023-24 con i presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, i bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani; i telecronisti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini; e i commentatori Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra, Ezequiel Iván Lavezzi e Gianpaolo Calvarese. A cui si aggiunge Miroslav Klose.