Dal 26 maggio su Prime Video arriva ‘Prima di andare via’, dramedy romantico con Jenny De Nucci e Riccardo Maria Manera. Ecco il trailer.

Dal 26 Maggio sarà disponibile in esclusiva su Prime Video il nuovo film di Massimo Cappelli Prima di andare via. Jenny De Nucci e Riccardo Maria Manera sono i protagonisti di questo dramedy romantico distribuito da Adler Entertainment.

Andrea (Riccardo Maria Manera) è un ragazzo che la vita, un po’, la subisce. Ha un migliore amico da tenere sotto controllo, un esame difficile da superare e un’ex ragazza che gioca con lui come il gatto col topo. Ma la sua vita gli piace così com’è e quando scopre di avere un male incurabile il mondo gli crolla addosso. Può la malattia cambiare la vita di una persona in meglio? Sì, se incontri Giulia (Jenny De Nucci), che si trova nelle tue stesse condizioni. Grazie a lei, Andrea capirà che è giunto il momento di prendere in mano quello che resta della propria esistenza.

Vi lasciamo alla visione del trailer di Prima di andare via ricordandovi che l’appuntamento è dal 26 maggio su Prime Video.

Foto Ufficio stampa Prime Video Italia