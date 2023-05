Dal 5 maggio è su Prime Video ‘Uno splendido disastro’, commedia con una buona dose di azione che porta in scena una coppia apparentemente agli antipodi. La nostra intervista.

Da una parte c’è la tipica ragazza della porta accanto, quella dal viso acqua e sapone e alla quale affideresti le chiavi di casa senza pensarci due volte. Dall’altra, l’esempio perfetto del cattivo ragazzo, lo scapestrato di vita e sentimenti da cui stare alla larga per evitare di infilarsi in situazioni poco piacevoli. Cosa può succedere se si concocessero? Ovviamente, l’incontro è esplosivo e non solo perché avviene ai bordi di un ring ma perché le cose non sono certo come appaiono. Travis e Abby sono i protagonisti di Uno splendido disastro (Beautiful Disaster), film tratto dall’omonimo romanzo di Jamie McGuire e disponibile su Prime Video dal 5 maggio. A interpretare i due giovani di questa storia – tra romanticismo, commedia, dramma e suspense – sono Dylan Sprouse e Virginia Gardner che abbiamo incontrato a Milano.

Quali sono state le prime reazioni quando avete letto la sceneggiatura e avete incontrato Travis e Abby?

Virginia Sono rimasta molto sorpresa quando ho letto la sceneggiatura perché mi aspettavo che fosse solo una storia d’amore ma è così divertente e dentro c’è così tanta azione e rimane romantica e sexy allo stesso tempo. Sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla quota di commedia nella sceneggiatura e ho pensato che fosse un bellissimo racconto di due persone imperfette che si innamorano.

Foto da Ufficio Stampa

Dylan Quando ho letto la sceneggiatura la prima volta, non aveva il titolo quindi non avevo idea che fosse l’adattamento (di un romanzo) ma la impressione immediata è stata che fosse molto dinamica e divertente. In passato avevo già lavorato con Roger Kumble, quindi, quando ho saputo che l’aveva scritta lui, mi ha interessato subito perché è un ragazzo divertente, arguto e veloce. Le pagine sono letteralmente volate e subito dopo l’ho chiamato.

Quella che conosciamo all’inizio del film è una Abby versione ‘brava ragazza’ mentre Travis è il tipico ‘cattivo ragazzo’, in realtà la verità è molto diversa. Come avete lavorato sullo svelamento dei loro caratteri?

V Per quanto mi riguarda, abbiamo lavorato molto sul guardaroba. Abbiamo cercato di costruire il percorso del personaggio anche attraverso il suo abbigliamento e su come lei si veste all’inizio del film per nascondere chi è e cercare di essere qualcun altro. Quindi, durante il film, inizi a vedere chi sia la vera Abby e lei comincia a vestirsi come davvero si sente di essere e come è realmente. Quindi, è stato molto divertente come personaggio da costruire.

D Sì, beh, io non ho potuto dare esattamente lo stesso visto che per la maggior parte del film sono senza t-shirt addosso però, ecco, devo dire che il mio personaggio fa un bel percorso durante il film, cresce. Come a dire che non bisogna giudicare un libro dalla sola copertina, ci sono un sacco di cose. Questi personaggi sono sicuramente imperfetti ma guardare oltre il loro difetti è un tema chiave di questo film.

Uno degli aspetti meno prevedibili in un film di questo genere è l’ironia che i personaggi mettono in campo, dal ring alla camera da letto. Quanto avete messo di vostro e quanto vi siete divertiti?

D Questa è una buona domanda, effettivamente ci siamo divertiti parecchio. Ci sono molte scene divertenti, in particolare quella a Las Vegas quando distruggiamo tutta la stanza dell’hotel, è davvero divertente. Quello è stato un giorno di lavoro lungo ma credo che, a ripensarci, è una di quelle scene che si fanno ricordare a lungo. Il film, in generale, è stato molto divertente da girare con un cast e una troupe fantastici. Con noi avevamo uno straordinario intimacy coordinator per tutte le scene più piccanti e ci ha aiutato molto.

Foto da Ufficio Stampa

C’è un solo momento in cui l’ironia esce di scena, ovvero quando interviene in tema della fiducia e della fiducia tradita. In quanto siete simili ai vostri personaggi sotto questo punto di vista?

D Sono un ragazzo piuttosto fiducioso ed è più una questione di onore per me. Ho un’anima ‘medioevale’ Sì, nel senso che cono legato al concetto di onore nelle cose e quindi sono abbastanza fiducioso. Sono anche abbastanza indulgente con le persone che commettono errori. Penso, anzi, che sia anche parte della storia Uno splendido disastro il fatto che ci sono errori che sono stati commessi o che saranno commessi. Si tratta di affrontare le situazioni. Ripeto, i personaggi sono abbastanza imperfetti ma sono onesti in ciò che sono. E penso che questo sia un bel messaggio da trarre.

V Credo che per Abby sia differente. Abby ha un padre di cui non può fidarsi, qualcuno che le ha mentito per la maggior parte della sua vita e ha così tanti problemi di fiducia in questa sua relazione che penso sia qualcosa che, nel mio passato, non ho avuto. Per questo, quando conosco qualcuno trovo abbastanza facile fidarmi almeno finché non ho una ragione per non farlo. Penso, invece, che Abby sia un po’ di più sulla difensiva sotto questo punto di vista ed è sempre un po’ in guardia, attenta a certe cose. Quindi, penso che tradire la fiducia sia un po’ più spaventoso per lei di quanto non lo sia per me personalmente.

C’è almeno un altro uomo nella vita di Abby, che per molta parte del film è solo un’ombra, ovvero Mick. In che misura il rapporto con il padre influenza il rapporto di Abby con i ragazzi e anche con Travis?

V Sì, all’inizio il rapporto con il padre è così doloroso che non ha più saputo fidarsi di nessuno. (Abby) ha così tanti muri alzati a causa di quello che le ha fatto suo padre. Lui l’ha usata quindi penso sia molto nervosa all’idea di essere usata da un uomo di essere ferita da un uomo. Ha sicuramente un sacco di muri e penso che se non fosse stato per la tenacia di Travis non so se avrebbe mai fatto avvicinare un altro uomo.

Foto da Ufficio Stampa

Uno splendido disastro, la sinossi ufficiale

Abby Abernathy, matricola al college, non vede l’ora di dedicarsi ai suoi studi e iniziare la sua nuova vita da studentessa, ma i suoi piani vengono subito frustrati dall’incontro con il compagno di studi Travis “Mad Dog” Maddox, un affascinante attaccabrighe. Travis è l’esempio di quello che Abby vuole, e deve evitare. Solleticato dalle resistenze di Abby al suo infallibile sex appeal, Travis le propone una semplice scommessa che li vedrà compagni di stanza per un mese. Non hanno idea che potrebbero aver fatto l’incontro della loro vita.

Foto da Ufficio Stampa