Jenny De Nucci e Riccardo Maria Manera sono i protagonisti di ‘Prima di andare via’, in arrivo su Prime Video dal 26 maggio

Jenny De Nucci e Riccardo Maria Manera sono i protagonisti di Prima di andare via, nuovo film diretto da Massimo Cappelli in arrivo dal 26 Maggio in esclusiva su Prime Video. Dramedy romantico distribuito da Adler Entertainment, vede nel cast anche Emanuele Turetta, Pino Quartullo, Tiziana Foschi, Mirko Frezza, Loris Loddi e con Marina Suma.

Una storia di amore, malattia e speranza che vede coinvolti due ragazzi Andrea (Riccardo Maria Manera) e Giulia (Jenny De Nucci). Due modi di versi di affrontare la vita ma l’incontro tra i due porterà a cambiare equilibri e punti di vista. Andrea è un ragazzo che la vita, un po’, la subisce. Dal migliore amico da tenere sotto controllo ad un’ex ragazza che gioca con lui come il gatto col topo passando da un esame difficile da superare.

Tutto sommato però è soddisfatto della sua vita, gli piace così com’è. Ma tutto cambia quando scopre di avere un male incurabile. Il mondo gli crolla addosso. Poi l’incontro con Giulia; anche lei si trova nelle sue stesse condizione e sarò proprio grazie a lei che Andrea capirà che è arrivato il momento di prendere in mano il resto della propria vita.

In attesa di vederlo sul piccolo schermo, vi lasciamo ad una clip esclusiva di ‘Prima di andare via’, in cui Giulia mette alla prova le doti di corteggiamento di Andrea.

Crediti foto e video@ufficio stampa Prime Video Italia