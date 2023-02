‘Perfect Addiction’, il trailer del film basato sulla web-novel di Claudia Tan

'Perfect Addiction' arriverà su Prime Video dal 24 marzo: il trailer del film basato sull'omonima web-novel lanciata su Wattpad.

Rivelato il trailer ufficiale di Perfect Addiction, il nuovo film basato sull’omonima web-novel di successo lanciata sulla piattaforma Wattpad della scrittrice di romanzi di genere new adult Claudia Tan. La pellicola sarà disponibile su Prime Video dal 24 marzo.



Perfect Addiction è diretto da Castille Landon, già regista di successi di Prime Video come After 3 e After 4. Il film è interpretato dalle stelle nascenti Kiana Madeira (After 3, After 4), Ross Butler (13 Reasons Why), e Matthew Noszka (Star). Al loro fianco Bree Winslow (Euphoria), Nicholas Duvernay (Purple Hearts) e Manu Bennett (Spartacus: Gods of the Arena).

Perfect Addiction, la sinossi

L’allenatrice di arti marziali Sienna Lane (Kiana Madeira) pensa di aver finalmente dato un ordine nella sua vita: un bell’appartamento, il lavoro dei suoi sogni e Jax (Matthew Noszka), l’amore della sua vita. Jax e Sienna sembrano essere una coppia indistruttibile, divenendo sempre più uniti, mentre Sienna allena Jax per diventare campione assoluto della categoria MMA underground in carica. Tutto sembra perfetto… fino a quando non lo è più e Sienna scopre che Jax la tradisce con sua sorella minore.

LEGGI ANCHE: Su Prime Video arriva ‘Lamborghini – L’uomo dietro la leggenda’: clip in esclusiva

Di fronte al tradimento di chi dovrebbe esserle più vicino, Sienna decide di vendicarsi e intende colpire Jax sui suoi punti deboli. L’occasione perfetta si presenta con Kayden Williams (Ross Butler). Kayden è lunatico, pieno di risentimento e indisciplinato, ma senza dubbio un grande combattente. Kayden e Sienna si rendono presto conto che dovranno collaborare per raggiungere il loro obiettivo e sconfiggere Jax sul ring. Ma quando Sienna e Kayden si troveranno vicini ma fuori dal ring, il percorso diventa più complicato.

«Quello che mi è piaciuto del film è che è un mix tra il genere MMA (Mixed Martial Arts – Arti Marziali Miste) e un dramma romantico, e non è così usuale. Di solito, i film di combattimento sono tutti incentrati sulle gare e gli allenamenti, e quelli funzionano molto bene, ma questo film ha un lato emotivo davvero dolce e profondo», ha detto Ross Butler.

Il film sarà disponibile su Prime Video per i clienti del servizio in Europa (ad eccezione della Germania, della Svizzera e dell’Austria), in Canada, America Latina e Caraibi, Australia, Nuova Zelanda, Africa e Sud-est asiatico dal 24 marzo.

Perfect Addiction è una produzione Constantin Film (executive producers: Martin Moszkowicz e Richard Wright, prodotto da Robert Kulzer) e JB Pictures (prodotto da Jeremy Bolt) in cooperazione con Wattpad WEBTOON Studios (prodotto da Aron Levitz, Eric Lehrmann, Lindsey Ramey) e in co-produzione con Spark Productions.