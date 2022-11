“Improvvisamente Natale”: la cena della vigilia si trasforma in una resa dei conti. Clip

Festeggiare il Natale a Ferragosto: è quello che accade in "Improvvisamente Natale", divertente family comedy dal 1 dicembre su Prime Video

Dal 1 Dicembre arriva su Prime Video “Improvvisamente Natale”, divertente commedia diretta da Francesco Patierno. Prodotto da Guglielmo Marchetti per Notorious Pictures, il film pone al centro della storia un nonno che rischia di dove vendere il suo amato hotel e che fa di tutto per preservare da questa triste notizia la sua adorata nipotina; una coppia in crisi che chiede l’aiuto del nonno per dare la notizia della separazione alla figlia e un prete che non accetta il fallimento del matrimonio che proprio lui ha celebrato.

Improvvisamente Natale, foto Ufficio stampa Manzo e Piccirillo

Tutti insieme si ritroveranno a festeggiare il Natale a Ferragosto e a risolvere, forse, tutti i problemi. Nella clip in esclusiva che vi mostriamo, il Mago Forest cerca di essere un cameriere impeccabile durante il cenone della vigilia anticipato; ma nonostante i suoi sforzi, i commensali non perderanno occasione per mettere in tavola tutte le proprie frustrazioni.

Vi lasciamo alla clip di Improvvisamente Natale, ricordandovi che l’appuntamento con il film è dal 1 dicembre su Prime Video.

Improvvisamente Natale Sinossi:

Per Chiara (Sara Ciocca) il Natale è un momento speciale, ancor più di quanto lo sia per ogni bambino. Ogni anno, infatti, il Natale è anche l’occasione per rivedere l’adorato nonno Lorenzo (Diego Abatantuono), proprietario del delizioso alberghetto d’alta montagna che ospita i festeggiamenti della famiglia. Quest’anno, però, i genitori di Chiara, Alberta (Violante Placido) e Giacomo (Lodo Guenzi), hanno deciso di mettersi in macchina sotto il sole bollente d’agosto, per una visita fuori stagione a Lorenzo, perché hanno bisogno di lui per dare a Chiara l’amara notizia: si stanno separando. Forse, se glielo dicesse lui, la piccola soffrirebbe meno… Il nonno, già in crisi perché rischia di dover vendere il suo amato hotel, accetta l’ingrato incarico di dare la notizia alla nipotina, ma prima vuole regalarle l’ultimo Natale felice… a Ferragosto!

Crediti foto@Ufficio stampa Prime Video