Nello Taver sbarca su Prime Video con ‘Fallimento – Il film’, lungometraggio che fa immergere nel mondo unico del rapper ed entertainer.

Il fenomeno Nello Taver non accenna a scemare e, dopo il successo delle anteprime cinematografiche, il suo primo film Fallimento è ora disponibile su Prime Video. La pellicola, con la direzione di Lussorio Piras, promette di regalare un’esperienza immersiva nel mondo unico di questo rapper e entertainer grazie a un connubio affascinante tra suono e immagine, potenza della musica e forza della narrazione cinematografica.

Artwork da Ufficio Stampa

Il film racconta la storia avvincente del rapper Nello e del producer Dave, partiti da Napoli e giunti a Milano nella speranza di affermarsi nel mercato discografico. Lo sguardo del regista si addentra, con sguardo intimo, nelle sfide e nei trionfi di questi artisti, mentre la scena musicale italiana fa da sfondo alle vicende. Nel cast di Fallimento spiccano anche alcuni ospiti speciali come Inoki, Drast, Naska, Jody Cecchetto e Mike Lennon, i quali contribuiscono a far emergere elementi inediti.

Ma ‘Fallimento’ non vuole essere solo un film. È un progetto artistico totale che fonde musica e cinema, coinvolgendo gli spettatori in un’immersione completa nel mondo di Nello Taver accompagnando l’album omonimo. In questo modo, l’intersezione tra le arti offre un ritratto completo dell’artista nelle sue molteplici sfaccettature.

Dal 10 novembre, infatti, è disponibile l’album di debutto – anch’esso intitolato ‘Fallimento’ –, undici tracce che esplorano la realtà cruda e poetica della Napoli contemporanea. Tre le collaborazioni di prestigio (Guè Pequeno, Speranza e Inoki).

Chi è Nello Taver

Vincenzo Siciliano, in arte Nello Taver, è un rapper ed entertainer nato ad Avellino e cresciuto a Casalnuovo di Napoli, dove ha lavorato nella pizzeria di famiglia “O’ Francese”. Con alle spalle sei anni di studio della recitazione (dei quali due anni presso il teatro Totò di Napoli), inizia a condividere online diversi contenuti come creator, passando presto dall’ironia alla pubblicazione dei primi freestyle.

LEGGI ANCHE: — David Duchovny and His Live Band in Concert: le foto del concerto di Milano

Il successo dei suoi brani lo porta, nel 2021, all’EP d’esordio ‘Sto salvando il rap italiano’ e, l’anno successivo, alla pubblicazione della sua nemesi ‘Ho ucciso il rap italiano’ (Bomba Dischi). Questi primi lavori riscuotono particolare successo tra pubblico, critica e colleghi. Nell’inverno del 2022, Nello Taver fa il suo esordio live, con un tour nei principali club italiani. Il 10 novembre 2023 esce il suo album d’esordio ‘Fallimento’ (Thamsanqa).

Artwork da Ufficio Stampa