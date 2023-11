David Duchovny arriva in concerto ai Magazzini Generali di Milano: tutte le foto del live di Elena Di Vincenzo.

Lo conosciamo principalmente come l’agente Fox Mulder in X-Files, ma David Duchovny è arrivato in Italia nella veste di cantautore per promuovere il suo ultimo album, Gestureland, pubblicato nel 2021. Sabato 18 novembre 2023 ai Magazzini Generali di Milano, Duchovny è stato dunque protagonista di un live insieme alla sua Live Band.

Oltre alla carriera su grande e piccolo schermo, negli anni David Duchovny si è guadagnato un seguito sia come musicista che come scrittore. Il suo terzo album Gestureland è stato pubblicato durante la pandemia e ha sonorità che richiamano il pop californiano degli anni Settanta, l’alternative rock, il folk e il country. Si tratta davvero di musica senza tempo. «Non vorrei imitare nessuno – dice Duchovny – ma per me si tratta di rock classico, di British Invasion, Bob Dylan, Tom Petty, Aimee Mann. Sono suoni di cui ti innamori».

Con le sue due pubblicazioni precedenti – Hell or Highwater del 2015 e Every Third Thought del 2017 – Duchovny ha ottenuto il plauso della critica. Cantautore su disco e dotato di un sano senso dell’umorismo nella vita reale, l’attore ringrazia per i complimenti ma segue la sua modesta strada: «Finisco un disco, poi mi siedo e lo ascolto, e dico sì! È una bella roba melodica. Che altro puoi desiderare?».

A dare una mano con tutti questi suoni ci sono Colin Lee, Mitch Stewart e Pat McCusker, tre ex compagni di studi al Berklee College of Music e session man di lunga data, che hanno lavorato con Duchovny in tutti i suoi dischi.

Foto di Elena Di Vincenzo