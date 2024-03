Prime Video annuncia la terza stagione del food travelogue ‘Dinner Club’ di cui sono in corso le riprese: il cast e le guest star.

Non c’è due senza tre. E dopo il successo delle prime due stagioni, torna Dinner Club, il food travelogue di Prime Video ideato e prodotto in Italia. I nuovi episodi promettono grandi sorprese grazie a un cast di prim’ordine con alcuni volti amatissimi dal pubblico. A viaggiare per il Belpaese – e a tavola con lo Chef stellato Carlo Cracco – saranno: gli attori Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. Accanto a loro ci saranno le guest star d’eccezione e soci onorari del Dinner Club, Antonio Albanese e Sabrina Ferilli.

Logo da Ufficio Stampa

Nelle edizioni già in streaming, la serie ha coinvolto tra gli altri Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino e Luciana Littizzetto, alle prese con avventure gastronomiche a tratti comiche. Tra le zone italiane toccate, il Delta del Po, Puglia & Basilicata, Sardegna, Cilento, Maremma e Sicilia. E ancora, nella seconda stagione, Calabria, Romagna, Sud Tirolo e Sicilia con Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti.

LEGGI ANCHE: — ‘Antonia’, il cast: «Crisi generazionale raccontata con ironia»

La terza stagione di Dinner Club è scritta da Alessandro Saitta, Valentina Massouda e Ugo Ripamonti e diretta da Riccardo Struchil e Caterina Pollini. È prodotta da Banijay Italia per Amazon MGM Studios, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo. È l’ultima novità per i clienti Amazon Prime (abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese).

Dinner Club si unirà a migliaia di film, show e serie già presenti nel catalogo di Prime Video, tra cui le produzioni Original italiane Antonia, LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, No Activity – Niente da segnalare e Monterossi.

Logo da Ufficio Stampa