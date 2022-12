Cosa vedere su Prime Video a gennaio 2023

Da 'Sono Lillo' a 'Ipersonnia' con Stefano Accorsi: a gennaio 2023 su Prime Video novità ma anche cult (come 'Inception').

Mentre continuiamo a godere della programmazione natalizia di Prime Video – Lol Xmas Special è consigliatissimo – iniziamo a vedere cosa arriverà a gennaio sulla piattaforma. A partire dalle serie e dagli show originali, su cui spiccano due prodotti italiani dedicati alla comicità.

Cosa vedere a gennaio 2023 su Prime Video: le serie e gli show originali e in esclusiva

Il 3 gennaio arriva su Prime Video, infatti, La Befana vien di Pintus: si tratta di un varietà comico conditto da Angelo Pintus, con ospiti Maurizio Casagrande, Malika Ayane, Francesco Cicchella e Leonardo Fiaschi. Il 5 gennaio debutta invece la serie (attesissima) Sono Lillo. Otto episodi prodotti da Lucky Red in collaborazione con Prime Video e creati da Lillo Petrolo, Matteo Menduni e Tommaso Renzoni. La serie, diretta da Eros Puglielli, racconta di come Lillo prova a ritrovare se stesso dietro la maschera di Posaman insieme a guest star di tutto rispetto, tra cui Pietro Sermonti e Valerio Lundini.

Il 6 gennaio è la volta della serie The Rig, creata da David Macpherson: la storia segue le vicende della crew della piattaforma petrolifera Kilnoch Bravo di stanza al largo della costa scozzese. Finito il lavoro, pronto a tornare sulla terra ferma, il gruppo viene avvolto da una nebbia misteriosa. Il 13 arriva la seconda e ultima stagione di Hunters (con Al Pacino e Jennifer Jason Leigh) e il 20 gennaio la seconda stagione de La Leggenda di Vox Machina.

Film originali e in esclusiva

Se parliamo di pellicole, gennaio è il mese di tre esclusive e di un film originale. Quest’ultimo è Un matrimonio esplosivo con Jennifer Lopez e Josh Duhamel, in arrivo dal 27 gennaio. La prima esclusiva è invece Lamborghini – The man behind the legend (dal 19 gennaio), che racconta la storia tutta italiana di Ferruccio Lamborghini. E poi ancora Lupin III vs. Occhi di Gatto (dal 27) e Ipersonnia (dal 28), con Stefano Accorsi.

Altre novità del mese

Come ogni mese, non mancano poi nuovi arrivi e film in scadenza. Tra le prime e seconde visioni citiamo Croods 2 – Una nuova era (dall’1 gennaio), Freaky (dal 9), Fast & Furious 9 – The Fast Saga (dall’11), Un mondo sotto social (dal 23) e Spirit – Il Ribelle (dal 31). Tra le serie, prepariamoci alla quindicesima stagione di Supernatural (dall’1 gennaio), alla prima stagione di Sfondamento dei cieli Gurren Lagann (dal 15), Un Medico in Famiglia (dalla quinta alla decima stagione, dal 22) e alla seconda stagione di Overlord (dal 27).

Impossibile però non segnalare l’arrivo su Prime Video, dall’1 gennaio, di Se mi lasci ti cancello, 3 Days to Kill, Lo chiamavano Trinità… e …Altrimenti ci arrabbiamo!. E ancora – sempre dall’1 – Sono solo fantasmi e una bella scorpacciata di Jurassic Park: Jurassic World, Jurassic Park III, Jurassic Park e Il mondo perduto – Jurassic Park arrivano tutti l’1 gennaio. A inizio 2023 arrivano anche Das schweigende Klassenzimmer, I ragazzi della 56a strada, Espiazione, The Look of Love, Irréversible e Come un gatto in tangenziale. E attenzione a non perdere – dal 15 gennaio – l’arrivo sulla piattaforma di Inception.