La nuova emozionante spy story è formata da un reticolo di storie interconnesse in giro per il globo ed ha anche un capitolo italiano (con Matilda De Angelis).

Debutterà il 28 aprile su Prime Video la spy story Citadel, prodotta da AGBO dei Fratelli Russo e dallo showrunner David Weil: per chi è pratico del Marvel Cinematic Universe, il nome Russo è già garanzia di qualità (hanno diretto quattro film del MCU, fra cui Avengers: Endgame, il secondo film con maggiori incassi nella storia del cinema). Anche il cast scatena alte aspettative: da Richard Madden, il Robb Stark de Il Trono di Spade, a Priyanka Chopra Jonas (già vista in diverse altre serie fra cui Quantico), fino a Stanley Tucci, protagonista del primo teaser trailer, per cui non c’è bisogno di presentazioni.

Già dal trailer si intuisce la cifra di Citadel: tanta azione, avventura e una buona dose di intrigo, amoroso e internazionale. Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono due ex agenti di Citadel, agenzia di spionaggio globale indipendente distrutta otto anni prima dagli agenti di Manticore, un potente sindacato che manipola il mondo delle ombre. La loro memoria è stata cancellata, ma è l’intervento di Bernard Orlick (Stanley Tucci) a farli tornare insieme per salvare i destini del mondo.

Citadel, un universo a sé stante

L’aspetto interessante di Citadel, oltre agli effetti speciali e alla tensione costante che promette di tenere gli spettatori incollati al divano, è l’intenzione di creare un universo a sé stante, con storie interconnesse che vanno al di là dei confini nazionali: anche in Italia, oltre che in India, verrà infatti lanciata una Citadel, una sorta di spin-off che porterà avanti le sue storie parallele ed interconnesse a quelle della serie madre (la protagonista sarà Matilda De Angelis).

Nella conferenza stampa di lancio del trailer i produttori, Anthony e David Russo, hanno cercato di spiegare la portata del cambiamento che introduce Citadel, le cui storie interconnesse in giro per il mondo verranno girate effettivamente in giro per il mondo: «Diventa un arazzo raccontato in lingue diverse attraverso culture diverse, in un modo molto autentico. Non è solo dal punto di vista occidentale che stiamo vedendo la storia, ma stiamo davvero facendo qualcosa di originale tenendoci per mano e costruendolo insieme ai nostri colleghi creatori e produttori. Quindi, è abbastanza straordinario».

Richard Madden e Priyanka Chopa Jonas: personaggi in due versioni

Anche i protagonisti della serie, Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, hanno avuto modo di parlare a lungo dell’altra particolarità della storia che hanno interpretato. I loro personaggi, Mason e Nadia, esistono sia in versione smemorata che nella versione in cui hanno recuperato tutti i ricordi su quanto accaduto otto anni prima. Un’avventura molto stimolante, hanno raccontato gli attori, perché ognuno dei personaggi è com’è anche per quello che ha vissuto in precedenza, anche se non lo sa.

Citadel sarà disponibile su Prime Video dal 28 aprile: la serie è composta da sei episodi che usciranno una volta a settimana. Il capitolo italiano (di cui ancora non si conosce l’uscita) vede protagonista Matilda De Angelis. Accanto a lei Filippo Nigro, Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julian Piaton, Thekla Reuten e Bernhard Schütz. La serie italiana verrà co-prodotta da Cattleya, lo showrunner sarà Gina Gardini, mentre Alessandro Fabbri e Arnaldo Catinari saranno rispettivamente head writer e regista.